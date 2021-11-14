Кудряшов забил мяч в собственные ворота в матче с Хорватией

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Обнародован состав сборной России по футболу на матч с командой Хорватии в рамках квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Как сообщается на официальной странице отечественного коллектива в Twitter, в основу не попал полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук.

В сравнении со встречей с Кипром, в составе сборной России произошло шесть изменений. В нападении тройку с Фёдором Смоловым составили Зелимхан Бакаев и Алексей Ионов. В полузащите вместе с Александром...