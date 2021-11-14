Кудряшов забил мяч в собственные ворота в матче с Хорватией

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов поразил собственные ворота в матче с командой Хорватии в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года. Футболист срезал мяч в собственные ворота после подачи с фланга.
Кудряшов поразил собственные ворота на 81-й минуте. Таким образом, сборная Хорватии вышла вперёд в матче с командой России. На данный момент подопечные Златко Далича ведут со счётом 1:0.
Ранее был обнародован состав сборной России по футболу на матч с командой Хорватии в рамках квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Как сообщается на официальной странице отечественного коллектива в Twitter, в основу не попал полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук.