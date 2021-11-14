Стал известен состав сборной России на матч с Хорватией

Обнародован состав сборной России по футболу на матч с командой Хорватии в рамках квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Как сообщается на официальной странице отечественного коллектива в Twitter, в основу не попал полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук.

В сравнении со встречей с Кипром, в составе сборной России произошло шесть изменений. В нападении тройку с Фёдором Смоловым составили Зелимхан Бакаев и Алексей Ионов. В полузащите вместе с Александром Головиным и Даниилом Фоминым вышел Дмитрий Баринов. Четвёрку защитников составили Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Вячеслав Караваев. Место в воротах вновь занял Матвей Сафонов.

14 ноября сборная России в гостях сыграет с национальной командой Хорватии в заключительном, десятом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт в Сплите. Начало — в 17:00 мск.

Ранее известный музыкант Юрий Лоза заявил, что в матче заключительного тура квалификации к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Хорватии и России состоится противостояние профессионалов и любителей. Как артист заявил «Спорт-Экспрессу», в Сплите подопечным Валерия Карпина не поможет даже удача.