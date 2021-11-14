«Профессионалы будут играть с любителями»: Лоза о матче Хорватия — Россия

Известный музыкант Юрий Лоза заявил, что в матче заключительного тура квалификации к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Хорватии и России состоится противостояние профессионалов и любителей. Как артист заявил «Спорт-Экспрессу», в Сплите подопечным Валерия Карпина не поможет даже удача.

В сегодняшнем матче профессионалы своего дела будут играть с любителями. В Сплите нам не поможет даже удача. Нашей сборной нужно надеяться на хороший жребий в стыках, там должно повезти. Если попадётся Швейцария или Швеция, то на чемпионат мира мы не поедем, — считает Лоза.

При этом музыкант выразил мнение, что российским футболистам необходимо стремиться выступать на крупных турнирах калибра чемпионата мира или Европы. Лоза считает, что российскому спорту необходима «движуха», а без популяризации он начнёт вымирать.

14 ноября сборная России в гостях сыграет с национальной командой Хорватии в заключительном, десятом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт в Сплите. Начало — в 17:00 мск.

В последний раз сборная России по футболу пропускала крупный международный турнир в 2010-м, когда не смогла отобраться на чемпионат мира в ЮАР. Впоследствии она приняла участие в трёх первенствах Европы, а также в двух чемпионатах мира.

Ранее заслуженный артист России Владимир Пресняков — старший выразил мнение, что отсутствие в составе национальной команды страны нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы положительно скажется на её выступлении в матче со сборной Хорватии. По его словам, в противном случае подопечным Валерия Карпина пришлось бы играть вдесятером. Слова музыканта приводит «Спорт-Экспресс».