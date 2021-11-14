Пресняков: отсутствие Дзюбы прибавляет шансов сборной России

Заслуженный артист России Владимир Пресняков — старший выразил мнение, что отсутствие в составе национальной команды страны нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы положительно скажется на её выступлении в матче со сборной Хорватии. По его словам, в противном случае подопечным Валерия Карпина пришлось бы играть вдесятером. Слова музыканта приводит «Спорт-Экспресс».

Отсутствие Дзюбы прибавляет нам шансов в этом матче. А то мы бы играли вдесятером, его присутствие уменьшило бы количество играющих. Во втором тайме с Кипром отлично наша сборная заиграла, умеют же иногда включаться. Нужно дорожить мячом сегодня, это очень важно, — выразил мнение Пресняков.

Заслуженный артист России признался, что очень волнуется в преддверии матча со сборной Хорватии в Сплите, однако надеется на положительный результат противостояния. Также Пресняков выразил надежду, что Карпин останется во главе сборной России независимо от результата встречи.

Карпин возглавил сборную России по футболу в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей, из которых пять выиграла, а один сыграла вничью. На данный момент отечественная команда уже обеспечила себе участие в стыковых встречах за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что в случае победы над национальной командой Хорватии в заключительном матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года сборная России может заработать $12 млн. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».