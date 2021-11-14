Сборная России может заработать $12 млн в случае выхода на ЧМ-2022

В случае победы над национальной командой Хорватии в заключительном матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года сборная России может заработать $12 млн. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как отмечают в издании, по предварительным данным, Международная федерация футбола (ФИФА) выделит каждому из участников чемпионата мира в Катаре по $2 млн. Данные средства пойдут на подготовку команд к соревнованиям. Кроме того, за участие в групповой стадии первенства коллективы получат по $10 млн.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Для завоевания прямой путёвки на мундиаль сборной России достаточно сыграть вничью с национальной командой Хорватии в заключительном, десятом матче квалификационного турнира. Встреча пройдёт 14 ноября в Сплите. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что российская команда провела девятый матч в рамках отборочного турнира к ЧМ в Катаре. Встреча с командой Кипра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 6:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Эта победа стала самой крупной в истории коллектива в квалификации к ЧМ.