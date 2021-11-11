Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в отборочной игре ЧМ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru поделился впечатлениями от матча Россия — Кипр, который прошёл в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина на своём поле разгромила киприотов со счётом 6:0. Булыкин считает, что эта крупная победа поднимет настроение национальной команды перед решающей игрой с Хорватией.

Главный итог этого матча состоит в том, что мы подходим в хорошем настроении и в хорошей форме к важнейшей игре с хорватами. Видно было, что у Миранчука не хватает игровой...