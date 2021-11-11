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Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в отборочной игре ЧМ

22:13, 11 ноября 2021
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в отборочной игре ЧМ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Футбольная сборная России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года разгромила команду Кипра со счётом 6:0. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

Голы забили Александр Ерохин (четвёртая и 87-я минуты), Фёдор Смолов (55-я минута), Андрей Мостовой (56-я минута), Алексей Сутормин (62-я минута) и Антон заболотный (81-я минута).

Фёдор Смолов в этом матче забил свой 16-й гол за сборную России, обойдя показатель Дмитрия Сычёва в 15 мячей, и занял седьмую строчку лучших бомбардиров национальной команды.

В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 россияне встретятся со сборной Хорватии. Игра пройдёт 14 ноября в Сплите.

В настоящее время российская сборная имеет 22 очка в девяти матчах и лидирует в группе, на пять баллов опережая идущих вторыми хорватов, которые в четверг проведут матч против сборной Мальты. Если сборная Хорватии в этой встрече не сумеет победить, Россия досрочно выйдет в финальную часть чемпионата мира.

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