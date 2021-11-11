Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в отборочной игре ЧМ

Футбольная сборная России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года разгромила команду Кипра со счётом 6:0. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
Голы
Фёдор Смолов в этом матче забил свой 16-й гол за сборную России, обойдя показатель Дмитрия Сычёва в 15 мячей, и занял седьмую строчку лучших бомбардиров национальной команды.
В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 россияне встретятся со сборной Хорватии. Игра пройдёт 14 ноября в Сплите.
В настоящее время российская сборная имеет 22 очка в девяти матчах и лидирует в группе, на пять баллов опережая идущих вторыми хорватов, которые в четверг проведут матч против сборной Мальты. Если сборная Хорватии в этой встрече не сумеет победить, Россия досрочно выйдет в финальную часть чемпионата мира.