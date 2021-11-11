Сборная России одержала самую крупную победу в отборе на ЧМ по футболу

Победа над национальной командой Кипра в матче девятого тура квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре стала самой крупной в данном турнире для сборной РФ по футболу. До настоящего момента российская команда не выигрывала в данном турнире со счётом 6:0.

В своей истории сборная России по футболу ни разу не выигрывала в квалификационном турнире чемпионата мира со счётом 6:0. До настоящего момента самая крупная победа команды была зафиксирована в игре с Люксембургом. В октябре 2005 года подопечные Юрия Сёмина разгромили соперника со счётом 5:1.

Отмечается, что в последний раз отечественные футболисты брали верх со счётом 6:0 в отборочном турнире чемпионата мира в 1965 году. Тогда в матче квалификации сборная СССР разгромила национальную команду Дании — 6:0. Голами дублем отметился Владимир Баркая, по голу на свой счёт записали Галимзян Хусаинов, Слава Метревели, Валерий Воронин и Михаил Месхи.

Ранее сообщалось, что футбольная сборная России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года разгромила команду Кипра со счётом 6:0. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.