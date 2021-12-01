Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой

Экс-полузащитнику английского «Манчестер Юнайтед» Андрею Канчельскису угрожали расправой, если он не согласится простить узбекскому клубу «Навбахор» большую часть долга в €1,6 млн. Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», после этого инцидента известный в прошлом футболист обратился в полицию.

По информации источника, 22 ноября в кафе «Оазис» к Канчельскису подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили его отказаться от выплаты ему большей части долга со стороны узбекского футбольного клуба «Навбахор», согласившись на компенсацию в размере €60 тыс. В противном случае, спортсмена пообещали сделать инвалидом.

Канчельскис возглавлял «Навбахор» в период с октября 2018-го по июнь 2019 года, а также с августа 2019-го по октябрь 2020 года. Под его руководством команда провела 42 матча, одержала 12 побед, 18 раз сыграла вничью, потерпела 12 поражений. В августе Международная федерация футбола (ФИФА) постановила клуб выплатить тренеру €1,6 млн долга.

В бытность тренером Канчельскис также возглавлял российские «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Волгу», «Солярис» и латвийскую «Юрмалу».

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