NEWS.ru оценивает итоги тестирования игроков команд Российской премьер-лиги (РПЛ) на COVID-19 и приходит к выводу, что эти результаты вселяют куда больше оптимизма в плане возобновления приостановленного чемпионата, нежели перспективы ФК «Химки» сыграть в следующем сезоне в элитном дивизионе российского футбола.

Положительные тесты Погребняка, Евгеньева и Бакаева не стали тенденцией

Когда процесс поэтапного возвращения большого футбола в России вступил в фазу обязательного медицинского тестирования игроков накануне возобновления тренировок, возникли вполне обоснованные опасения, что число заразившихся коронавирусом футболистов, тренеров и работников клубов может быстро достигнуть критической отметки. И тогда сама идея доигрывания поставленного на паузу чемпионата РПЛ, одобренная исполкомом Российского футбольного союза (РФС), может пойти прахом.

Но, к счастью, несколько выявленных носителей опасного вируса в московском «Динамо» (NEWS.ru об этом писал, хотя, по уточнённым данным, реально заболевшим на момент обследования оказался лишь защитник Роман Евгеньев, тогда как у остальных игроков «бело-голубых» были обнаружены антитела — показатель того, что человек уже перенёс эту инфекцию и не представляет опасности для окружающих) не положили начало печальной тенденции в РПЛ.

Да, положительный тест на COVID-19 сдал один из самых опытных и возрастных игроков премьер-лиги — нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк. Да, выяснилось, что пару недель назад в больнице с коронавирусом оказался перспективный форвард «Краснодара» и молодёжной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов. Да, по итогам медобследования в московском «Спартаке» ряды заболевших пополнил полузащитник Зелимхан Бакаев, а другой хавбек, Роман Зобнин, уже обзавёлся антителами, оставив заражение на совести режима самоизоляции. Но все эти эпизоды не испортили общей картины, которая в целом по элитному российскому дивизиону остаётся позитивной. Тем более что в некоторых клубах (в «Уфе», самарских «Крыльях Советов» и тульском «Арсенале») обследование не выявило ни единого случая заболевания коронавирусом.

Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Тестирование, разумеется, будет продолжаться, поэтому новых случаев инфицирования футболистов и тренеров клубов РПЛ исключать никак нельзя. Однако уже с полным основанием можно полагать, что премьер-лига плавно перешла к следующему этапу выхода из пандемической комы: клубы постепенно возобновляют тренировки, всё больше приближённые к полноценным занятиям.

Естественно, и здесь не избежать разного рода проблем. Скажем, тот же «Спартак» на первых порах вынужден работать без тренерского штаба, поскольку наставник команды Доменико Тедеско и два его ассистента пока находятся на карантине после прибытия в Россию из Германии. Кроме того, необходимую процедуру самоизоляции проходит и доктор «красно-белых» Михаил Бутовский, на время паузы в футбольном чемпионате переквалифицировавшийся в обычного врача, помогавшего коллегам бороться со смертельной инфекцией.

А новый главный тренер столичного «Локомотива» Марко Николич и вовсе до сих пор не смог перебазироваться из родной Сербии в российскую столицу, что значительно осложняет процесс его знакомства с «железнодорожниками» накануне возобновления чемпионата. Впрочем, то ли ещё будет в «красно-зелёном» театре абсурда...

«Красно-белые» вернулись на «историческую родину»

Между тем тренировочные базы столичных клубов уже полностью готовы принять своих постоянных обитателей, что подтвердил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Я лично объезжал три тренировочные площадки — в Баковке, Новогорске и Тарасовке. Они получили [согласованный Роспотребнадзором] стандарт и в его рамках привели в соответствие все тренировочные площадки, зоны проживания, спортивные зоны. Базы полностью соответствуют заявленному стандарту, — цитирует спортивного министра Подмосковья ТАСС.

Стоит добавить, что с приходом на пост главного тренера Доменико Тедеско «Спартак» практически перестал задействовать свою старую базу в Тарасовке, переселившись в тренировочный комплекс на стадионе «Открытие Арена». В Тарасовке некоторое время располагался футбольный клуб «Тамбов», арендовавший базу у «красно-белых». Однако форс-мажорные события заставили «Спартак» вновь вспомнить прежние времена и вернуться на «историческую родину» в Подмосковье.

Доменико Тедеско Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подопечные Тедеско, кстати, уже приступили к занятиям (разумеется, за исключением продолжающего лечение Бакаева и пока сидящего на карантине тренерского штаба), демонстрируя готовность к рестарту чемпионата, намеченному на 21 июня. А вот подмосковные «Химки», получившие путёвку в РПЛ после досрочного завершения сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) благодаря занимаемому ими второму месту в зафиксированной турнирной таблице, могут добровольно отказаться от участия в элитном дивизионе в чемпионате-2020/21.

Причина банальна для скромных отечественных клубов — отсутствие финансирования, позволяющего успешно пройти процедуру лицензирования для выступления в премьер-лиге. В ФНЛ «Химки» худо-бедно существовали за счёт средств из областного бюджета, однако для перехода на более высокий уровень этих денег не хватит.

На днях появилась информация, что подмосковный клуб готов поставить на довольствие некий влиятельный бизнесмен, взамен потребовавший выполнения нескольких условий. После объединения с другим клубом из этого города команда должна будет сменить название на ФК «Родина», в руководство клуба войдут новые люди и домашний стадион — «Арена Химки» — должен быть предоставлен команде в бесплатную аренду.

Однако таким путём «Химки» точно не пойдут: ни по моральным соображениям, ни по чисто техническим. Невозможность технического осуществления данного проекта озвучил Роман Терюшков, напомнивший, что регламент проведения профессиональных соревнований в случае образования нового клуба предписывает ему начать выступление с самых нижних этажей футбольной иерархии.

Юран и Тихонов напомнили, что честь не продаётся

А что касается моральных принципов, их достаточно эмоционально в эфире федерального спортивного телеканала озвучили главный тренер «Химок» Сергей Юран, а также бывший игрок подмосковной команды и легенда «Спартака» Андрей Тихонов. Оба в один голос заявили, что болельщики в городе не намерены изменять своим симпатиям и в одночасье начать переживать за некую новообразованную команду. Пусть 23 года и не слишком большой срок (ФК «Химки» был образован в 1997-м), но для настоящего футбольного болельщика красно-чёрные цвета и бренд клуба уже успели стать частью всей жизни.

Эта часть, как и честь, как известно, не продаётся, поэтому руководство и тренерский штаб «Химок» готовы отказаться от участия в РПЛ, если инвестор, способный выделить клубу необходимую для премьер-лиги сумму, не будет найден до конца мая. Более того, появились даже спекуляции, что команде Сергея Юрана не потянуть и ФНЛ при нынешнем экономическом коллапсе, однако область так глубоко упасть своей лучшей команде не позволит.

Есть определённый бюджет. Он защищён. На наших игроков есть серьёзный спрос. Если мы с ними расстанемся, то их места займут наши подмосковные ребята, что вписывается в концепцию развития клуба: ставка на своих. Так что никакой угрозы, что команда окажется во второй лиге, нет. И никогда не было. С вероятностью 70 процентов будем выступать в ФНЛ. Не делаем трагедии из того, если останемся в первом дивизионе. Это, пожалуй, самая оптимальная для нас история, — заявил Терюшков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Если «Химки» действительно отложат своё возвращение в премьер-лигу, сам собой может разрешиться конфликт интересов, возникший при фиксации результатов недоигранного сезона в ФНЛ. Ведь оставшиеся на третьем и четвёртом местах (первым, напомним, стал волгоградский «Ротор») в таблице московские клубы «Чертаново» и «Торпедо» никак не хотели смириться с тем, что их лишили возможности завершить борьбу за путёвку в РПЛ в честном противостоянии на футбольном поле. Теперь же у них появится шанс хотя бы на бумаге подтвердить свою готовность к повышению в классе, разыграв между собой образовавшуюся вакансию.

Вот только есть сомнения, что «черти» и «автозаводцы» без проблем смогут пройти ту самую процедуру лицензирования. Но это уже история для других заметок.