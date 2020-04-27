Тренер «Чертаново» высказался о возможном завершении сезона в ФНЛ

https://static.news.ru/photo/a0923bc2-89ef-11ea-b4c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHERTANOVO TV/YouTube

Главный тренер футбольного клуба «Чертаново» Игорь Осинькин, выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), заявил, что они хотели бы продолжить сезон.

Во-первых, самое главное — это здоровье людей, отталкиваться нужно только от этого. Во-вторых, всегда хочется, чтобы команды решали свои вопросы по спортивному принципу. У нас были свои задачи и мечты. Когда мы набираем с другими командами одинаковое количество очков, но не можем подняться в премьер-лигу, конечно, для нас это становится определённым ударом. Мы хотели продолжать, мы были в достаточно хорошей форме, — сказал он NEWS.ru.

Тренер добавил, что в последних 13 матчах у «Чертаново» одно поражение, две ничьи и 10 побед.

Честно, я не вижу большой разницы между 8 турами РПЛ и 11 ФНЛ, — заключил Оськин.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказал сомнения в целесообразности возобновления первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), писалNEWS.ru. Выступающие за досрочное завершение ФНЛ, в первую очередь делают акцент на количестве оставшихся туров — их 11. Для сравнения: в Российской премьер-лиге, которая, скорее всего, будет доиграна, необходимо провести 8 туров.