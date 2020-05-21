Форвард «Урала» Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Фото: fc-ural.ru

Появились фотографии дизайна третьего комплекта формы футбольного клуба «Манчестер Сити» на следующий сезон.

Футболка выполнена с использованием персидского орнамента пейсли, что выглядит необычно для футбольного мира. На информацию сразу же отреагировали фанаты, которые в шутку просят отменить сезон. Технический спонсор «Сити» утверждает, что...