Форвард «Урала» Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.
Пресс-служба екатеринбургской команды отметила, что «заболевание протекает в лёгкой форме, его здоровью ничего не угрожает». Результаты тестов остальных членов команды оказались отрицательными.
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May 22, 2020
Текущий сезон Российской премьер-лиги приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить РПЛ 21 июня.
Ранее NEWS.ru писал, что COVID-таблицу РПЛ возглавило «Динамо».
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