Футбол

Форвард «Урала» Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

11:22, 22 мая 2020 11
Павел Погребняк Павел Погребняк Фото: fc-ural.ru

Нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.

Пресс-служба екатеринбургской команды отметила, что «заболевание протекает в лёгкой форме, его здоровью ничего не угрожает». Результаты тестов остальных членов команды оказались отрицательными.

Текущий сезон Российской премьер-лиги приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить РПЛ 21 июня.

Ранее NEWS.ru писал, что COVID-таблицу РПЛ возглавило «Динамо». 

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