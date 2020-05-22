Исполком Российского футбольного союза принял решение о возобновлении Премьер-лиги с 21 июня. Как на эту информацию отреагировали в тульском «Арсенале», приступили ли футболисты к тренировкам и есть ли в команде заражённые коронавирусом, рассказал NEWS.ru руководитель клуба Гурам Аджоев.

«Мы изначально выступали за то, чтобы чемпионат был доигран»

— Как руководство тульского «Арсенала» восприняло новость о возобновлении чемпионата России с 21 июня?

— Если помните, мы изначально выступали за то, чтобы чемпионат был доигран. Говорили об этом не раз и не два. Потом, когда пошли разговоры, что сезон может быть остановлен и оставшиеся восемь туров не будут сыграны, предложили зафиксировать таблицу по итогам первого круга. Для нас важно, чтобы был соблюдён спортивный принцип. Поэтому если бы чемпионат был заморожен, то правильнее было бы отталкиваться от результатов первого круга. Но поскольку принято решение доиграть первенство, все вопросы отпадают. Соглашусь с тем, что сейчас есть определённые трудности, организационные и спортивные проблемы, но уверен, что они решаемы. Нужно понимать, что все мы оказались в уникальной ситуации. Никогда ничего подобного не случалось, поэтому такого опыта ни у кого нет. Однако совместными усилиями мы справимся. Очень хорошо, что появилась определённость. Это точно лучше, чем сидеть в неведении и ждать непонятно чего.

— Как прокомментируете тот факт, что матчи будут проходить без зрителей?

— Конечно, неприятно. Играть при аншлаге или при пустых трибунах — совершенно разные вещи. Другие эмоции, другие ощущения, другая атмосфера. Для нас это особенно чувствительно, потому что такой энергетики, какая исходит от болельщиков в Туле, нет нигде. Наша ближайшая игра — это домашний матч со «Спартаком». Провести эту встречу со зрителями или без... Тут даже объяснять ничего не надо. Вообще каждая домашняя игра в Туле превращается в праздник, поэтому для нас это очень болезненный момент. Но вместе с тем все понимают, что здоровье, жизни людей, медицинские требования превыше всего. Рисковать в этом вопросе нельзя.

arsenaltula.ru

Ни одного положительного теста на коронавирус у нас нет

— Когда команда начала тренировки? Нет ли проблем с возвращением легионеров из-за рубежа?

— Во вторник игроки, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус. Ни одного положительного теста у нас нет. Все абсолютно здоровы и начали работать. В среду с соблюдением всех медицинских требований и предписаний команда провела первую тренировку. На время самоизоляции Россию покидали только Роберт Бауэр и Юрий Лодыгин. В ближайшие дни они вернутся в Тулу.

— На ваш взгляд, хватит ли отведённого времени для подготовки к рестарту чемпионата?

— Действительно, тут есть проблема. Всё-таки два месяца — это слишком большой перерыв для профессионального спортсмена. Даже с учётом того, что во время карантина игроки по возможности поддерживали форму в домашних условиях. Как поведёт себя организм, будет ли большое количество травм, сейчас сказать сложно. Но есть месяц для того, чтобы подготовиться к первой игре. С другой стороны, все находятся примерно в одинаковых условиях. Значит, надо работать и подойти к играм максимально готовыми.

«Черевченко продолжает работать с командой»

— Что будет с арендованными футболистами и теми, чьи контракты истекают в мае-июне? Останутся ли они в команде до конца этого чемпионата?

— Сейчас таких игроков у нас гораздо меньше, чем в прошлые годы. Из арендованных — это Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий. Есть несколько человек, у кого заканчиваются контракты. Поскольку ясность в вопросе о том, будет ли доигран чемпионат, наступила всего несколько дней назад, решаем данные вопросы, общаемся с ребятами на эту тему.

— Сохранит ли свой пост Игорь Черевченко? Как руководство «Арсенала» оценивает его работу с командой?

— Конечно, он продолжает работать с командой, готовит её к игре со «Спартаком». В том году мы были на шестом месте, сейчас пока седьмые в турнирной таблице. Это достойные результаты. При этом, естественно, всегда надо ставить новые задачи и стараться двигаться вперёд.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«У нас никогда не было и нет трансферного бюджета»

— Новый сезон должен стартовать через небольшой промежуток времени после завершения нынешнего. Не станет ли это сложностью для «Арсенала» как с точки зрения физических кондиций, так и формирования состава?

— Перерыв между нынешним и следующим чемпионатами совсем небольшой. Можно сказать, это будет единый сезон. С точки зрения физических кондиций вряд ли это станет проблемой. Наоборот, к тому моменту игроки наберут форму. Что касается формирования состава, то, как я уже сказал, сейчас у нас существенное отличие по сравнению с прошлыми годами. Весь костяк команды — это футболисты на контрактах, они принадлежат тульскому «Арсеналу». Всё будет в порядке.

— Обсуждался ли вопрос бюджета «Арсенала» на новый сезон? Как пандемия коронавируса повлияет на финансирование команды?

— Ситуация с коронавирусом уже повлияла на мировую экономику, в том числе и на футбол во всём мире. Как вы знаете, во многих клубах во время карантина так или иначе были снижены зарплаты игроков. Мы тут не исключение. В то же время нужно понимать, что любой кризис — это временное явление. Всё обязательно восстановится. Мы всегда жили и живём строго по средствам, никогда не разбрасывались деньгами. Да у нас и не было такой возможности, потому что все наши расходы — это только операционная деятельность клуба, позволяющая ему функционировать в нормальном режиме. Есть молодёжная команда, академия, клуб ПФЛ «Химик-Арсенал», команда ветеранов. Но, например, по сути у нас никогда не было и нет трансферного бюджета. При этом все знают, что те договорённости, которые озвучены, выполняются в тульском «Арсенале» всегда. За это прежде всего нужно поблагодарить губернатора области Алексея Дюмина, который очень много делает для клуба. Искренне интересуется, помогает. Мы не сомневаемся в надёжности своих партнёров и также можем только поблагодарить главу «Роснефти» Игоря Сечина, генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, бизнесмена Алишера Усманова. Без них не было бы тех успехов, которых «Арсенал» добился в последние годы, пройдя путь от команды, борющейся за право остаться в РПЛ, до клуба, который на равных играет с грандами российского футбола и побеждает их.