У Зелимхана Бакаева из «Спартака» выявили коронавирус

Футболисты московского «Спартака» после долгого перерыва вновь собрались на клубной базе, чтобы готовиться к возобновлению сезона. Спортсмены сдали тест на коронавирус, который оказался положительным у полузащитника Зелимхана Бакаева.
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Тест также показал наличие антител к коронавирусу в крови полузащитника Романа Зобнина, что говорит о том, что он уже переболел COVID-19. Сейчас полузащитник полностью здоров, подчёркивается в сообщении клуба. Его нахождение на базе не несёт никаких рисков для партнёров по команде, тренеров и персонала, задействованного в подготовке команды.
Как сообщал NEWS.ru, Российский футбольный союз принял решение возобновить розыгрыш чемпионата страны по футболу 21 июня. Матчи пройдут без зрителей.
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