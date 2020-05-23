У Зелимхана Бакаева из «Спартака» выявили коронавирус

https://static.news.ru/photo/b433eabc-9d0a-11ea-90c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболисты московского «Спартака» после долгого перерыва вновь собрались на клубной базе, чтобы готовиться к возобновлению сезона. Спортсмены сдали тест на коронавирус, который оказался положительным у полузащитника Зелимхана Бакаева.

Об этом сообщается на сайте клуба. Бакаев переносит COVID-19 бессимптомно и в госпитализации не нуждается. Футболисту предстоит пройти дополнительное обследование. Бакаева допустят к тренировкам после двух отрицательных ПЦР-тестов.

Тест также показал наличие антител к коронавирусу в крови полузащитника Романа Зобнина, что говорит о том, что он уже переболел COVID-19. Сейчас полузащитник полностью здоров, подчёркивается в сообщении клуба. Его нахождение на базе не несёт никаких рисков для партнёров по команде, тренеров и персонала, задействованного в подготовке команды.

Как сообщал NEWS.ru, Российский футбольный союз принял решение возобновить розыгрыш чемпионата страны по футболу 21 июня. Матчи пройдут без зрителей.