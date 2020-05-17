Названа дата возобновления тренировок московского «Спартака»

https://static.news.ru/photo/b8a3822c-98d9-11ea-b814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб «Спартак» вернется к тренировкам в субботу, 23 мая.

Уже в этот четверг футболисты московской команды сдадут тест на коронавирус, после чего запланировано возобновление тренировок, сообщает Sport24 .

Таким образом, к 21 мая должны вернуться все легионеры, включая главного тренера коллектива Доменико Тедеско.

Ранее владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусом. Через несколько дней его состояние улучшилось.

Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Игры будут проходить без зрителей, о чем сообщил исполком Российского футбольного союза (РФС).

Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов отправился на базу клуба для возобновления тренировок с командой, писал NEWS.ru.