Названа дата возобновления тренировок московского «Спартака»

Футбольный клуб «Спартак» вернется к тренировкам в субботу, 23 мая.
Уже в этот четверг футболисты московской команды сдадут тест на коронавирус, после чего запланировано возобновление тренировок, сообщает
Таким образом, к 21 мая должны вернуться все легионеры, включая главного тренера коллектива Доменико Тедеско.
Ранее владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусом. Через несколько дней его состояние улучшилось.
Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Игры будут проходить без зрителей, о чем сообщил исполком Российского футбольного союза (РФС).
Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов отправился на базу клуба для возобновления тренировок с командой, писал NEWS.ru.
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