COVID-таблицу РПЛ возглавило «Динамо»

https://static.news.ru/photo/651bed9e-997c-11ea-bc4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан недолго оставался единственным представителем Российской премьер-лиги (РПЛ), у которого был выявлен COVID-19. День и поздний вечер 18 мая принесли ещё несколько подобных случаев, и почти все они имеют отношение к другому столичному клубу — «Динамо». NEWS.ru сообщает подробности ЧП и приходит к выводу, что с этого момента возобновление прерванного чемпионата РПЛ снова находится под большим вопросом.

Плиев—старший не виноват в заражении «бело-голубых»?

Итак, всё по порядку. После того как обследование выявило наличие коронавируса в организме «железнодорожника» Фарфана, многие увидели в этом некий знак свыше. Нет, никто не злорадствовал по поводу болезни одного из любимцев фанатов «красно-зелёных» — напротив, все желали Джефферсону скорейшего выздоровления. А намёки были на некрасивое и не поддающееся никакой логике расставание руководства клуба с главным тренером Юрием Сёминым.

На тот момент казалось, что ничего страшного в этом единичном для российского футбола эпизоде заболевания COVID-19 нет. Тем более что болезнь у Фарфана протекала в лёгкой форме, и в стане «Локомотива» давали оптимистичные прогнозы касательно возвращения нападающего в строй.

Однако в течение суток ситуация коренным образом изменилась — и, увы, далеко не в лучшую сторону. Сначала появилось сообщение о положительном результате теста на коронавирус у 23-летнего защитника казанского «Рубина» Константина Плиева. Правда, сразу же последовало уточнение, что уроженец Северной Осетии никого из партнёров по команде заразить не мог, поскольку сохранял режим самоизоляции в родных краях и о результате медицинского обследования узнал до возможного отъезда в Казань.

Вместе с Константином Плиевым на северокавказском карантине находился его старший брат — 28-летний Заурбек, выступающий за московское «Динамо». Однако эта версия о причинах массового заражения игроков и персонала «бело-голубых», по-видимому, не достоверна, поскольку тест Плиева—старшего на COVID-19 оказался отрицательным.

Между тем плановое тестирование в динамовском клубе после приятного известия о возобновлении чемпионата РПЛ выявило сразу три случая инфицирования среди футболистов. Коронавирус был обнаружен у третьего вратаря команды Дэвида Сангаре, защитника молодёжной сборной России Романа Евгеньева и нигерийского форварда Сильвестра Игбуна.

Впрочем, у всех троих, равно как и у руководителя медицинского департамента «Динамо» Алексея Плескова, болезнь, по свидетельству очевидцев, протекает в бессимптомной форме. А вот тренер вратарей клуба Дмитрий Изотов, также сдавший положительный тест на коронавирус, почувствовал себя плохо и был госпитализирован с высокой температурой ещё до общекомандного медобследования.

Доживёт ли премьер-лига до рестарта

Очевидно, что такую эпидемиологическую ситуацию в клубе никак нельзя назвать нормальной и полностью контролируемой. По этой причине намеченное на 21 мая возобновление динамовцами тренировок было отложено на неопределённый срок.

Кстати, злой коронарок начал преследовать «бело-голубых» ещё на прошлой неделе, когда стало известно, что COVID-19 обнаружен у председателя совета директоров клуба, первого заместителя председателя правления банка ВТБ Юрия Соловьёва. Но это был случай заражения не внутри команды, поэтому никак не мог повлиять на чисто футбольные процессы в «Динамо».

После положительного теста Фарфана общие настроения в российском футбольном сообществе оставались оптимистичными: действительно, единичный случай инфицирования трудно было назвать серьёзным козырем в руках тех, кто яростно противился рестарту сезона в РПЛ. Но теперь, когда подобных случаев уже не два и даже не три, впору говорить о крайне неприятной тенденции.

В ближайшие дни обязательное тестирование пройдут игроки, тренеры и сотрудники остальных клубов премьер-лиги. В начале этой очереди — тульский «Арсенал», столичные «армейцы» и самарские «Крылья Советов». И если результаты обследования дадут хотя бы по два-три положительных теста на COVID-19, возобновление чемпионата РПЛ 21 июня, провозглашённое на недавнем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), может так и остаться лишь на бумаге. И в мечтах болельщиков.

Коллеги-журналисты уже горько шутят, что впору составлять новую таблицу премьер-лиги, в которой вместо набранных очков будет учитываться число инфицированных футболистов в каждой команде. Пока в лидеры вышло «Динамо». Чем ответят «конкуренты»?

Медицинский регламент, специально разработанный в качестве руководства для всех клубов и футболистов премьер-лиги и переданный на утверждение в Роспотребнадзор, ясно даёт понять, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки и повторного обострения коронакризиса чемпионат РПЛ должен быть остановлен уже окончательно и бесповоротно. Увы, после всего случившегося в «Динамо» такой печальный сценарий дальнейшего развития событий следует рассматривать как один из наиболее вероятных.