«Химки» могут не принять участие в РПЛ из-за отсутствия инвесторов

https://static.news.ru/photo/5c375d1c-9b3e-11ea-b361-fa163e074e61_660.jpg Фото: ckhimki.com

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки», выступающие в Футбольной национальной лиге, могут не принять участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги в случае, если клуб не найдёт инвесторов.

Если говорить о «Химках», ситуация тяжелая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда. Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в премьер-лигу мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос — если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в премьер-лиге, если нет — останемся в ФНЛ, — приводит слова Терюшкова ТАСС .

По его словам, ничего страшного в том, что коллектив еще один футбольный сезон проведет в ФНЛ, нет.

В клубе комментировать данную информацию корреспонденту NEWS.ru отказались.

15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования.

Курский футбольный клуб «Авангард» подтвердил, что в следующем сезоне не будет выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), писал NEWS.ru.