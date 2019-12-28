https://static.news.ru/photo/f894998c-29af-11ea-9bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим может покинуть свой пост уже в воскресенье, 29 декабря.

По информации издания Monaco-Matin, такое решение было принято на встрече руководства клуба с португальским специалистом. Ожидается, что 45-летний наставник команды проведёт последнюю тренировку 29 декабря, после чего официально будет объявлено о расторжении контракта.

Французский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны, после 18 сыгранных матчей команда смогла набрать 28 очков.

Как ранее писал NEWS.ru, российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметил, что победа над «Лиллем» в матче 19-го тура чемпионата Франции со счётом 5:1 придаст уверенности игрокам команды.