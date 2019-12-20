https://static.news.ru/photo/82550b82-24a8-11ea-ac4f-fa163e074e61_660.jpg Александр Головин (справа) Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин отметил, что победа над «Лиллем» в матче 19-го тура чемпионата Франции со счётом 5:1 придаст уверенности игрокам команды.

Начало матча получилось не очень хорошим. Но важно, что, пропустив, нам удалось быстро забить ответный мяч, это придало уверенности, — цитирует Головина «Чемпионат».

Головин также отметил, что этой победой футболисты смогли поднять себе настроение перед небольшим отпуском.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук может перейти в английский «Манчестер Юнайтед».