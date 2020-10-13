Матч «Ростова» с «Ахматом» пройдёт при соблюдении всех требований

Матч «Ростов» — «Ахмат» в рамках 11 тура РПЛ, назначенный на 18 октября, пройдёт при соблюдении всех требований Роспотребнадзора в присутствии зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе команды, возглавляемой тренером Валерием Карпиным.
Ранее в клубе «Ростов» сообщили, что запрет на проведение соревнований и массовых мероприятий из-за коронавируса, который будет введён в Ростове-на-Дону с 14 октября, не повлияет на проведение матчей клуба в рамках Российской премьер-лиги.
В пресс-службе коллектива отметили, что войти на стадион можно будет только используя средства индивидуальной защиты. При входе будет действовать температурный контроль. Кроме того, попасть на трибуны смогут только 40% зрителей об общей вместительности стадиона.
Приоритетом ФК «Ростов» остаётся безопасность проведения соревнований. В случае изменения ситуации по матчу «Ростов» — «Ахмат», клуб незамедлительно проинформирует болельщиков об этом, — сказали в пресс-службе.
Как ранее писал NEWS.ru, Тушинский суд Москвы вынес штраф московскому футбольному клубу «Спартак» в 300 тыс. рублей за то, что во время домашнего матча с петербургским «Зенитом» на стадионе «Открытие Арена» болельщики пренебрегли мерами по противодействию распространению коронавируса.
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