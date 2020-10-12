Суд оштрафовал ФК «Спартак» за несоблюдение фанатами правил из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/c220dbac-0c91-11eb-bcc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тушинский суд Москвы вынес штраф московскому футбольному клубу «Спартак» в 300 тыс. рублей за то, что во время домашнего матча с петербургским «Зенитом» на стадионе «Открытие Арена» болельщики пренебрегли мерами по противодействию распространению коронавируса.

Матч 10-го тура чемпионата России между двумя командами на стадионе столичного клуба состоялся 3 октября, пишет «Интерфакс». Он завершился со счётом 1:1.

Во время матча на стадионе присутствовали не менее 20,7 тыс. болельщиков при максимальной загруженности арены в 45 тыс. человек. Фанаты не соблюдали социальную дистанцию, многие присутствовали на игре без масок и перчаток.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что полузащитник московского ФК «Локомотив» Франсуа Камано заболел коронавирусом.