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Футбол

Полузащитник «Локомотива» Камано заболел коронавирусом

18:12, 11 октября 2020
Фото: instagram.com/francois_kamano

Положительный тест на коронавирус получил полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Франсуа Камано.

Информацию об этом представил гвинейский портал Foot224.

Как сообщается, коронавирус также обнаружен у полузащитника английского «Ливерпуля» Наби Кейта и ещё троих футболистов. Все заражённые отправлены на карантин.

Трансфер Камано из французского «Бордо» состоялся в августе 2020 года. За «Локо» футболист отыграл шесть матчей, однако не отличился результативными действиями.

Ранее NEWS.ru писал, что центровой баскетбольного клуба «Зенит» Антон Пушков и защитник команды Остин Холлинз получили положительные тесты на коронавирус. В настоящее время заболевшие находятся на самоизоляции. В ближайшее время будут проведены повторные тесты для подтверждения заболевания.

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