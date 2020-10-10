Полузащитник «Локомотива» Камано заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f6e2df70-0bd8-11eb-a757-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/francois_kamano

Положительный тест на коронавирус получил полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Франсуа Камано.

Информацию об этом представил гвинейский портал Foot224.

Как сообщается, коронавирус также обнаружен у полузащитника английского «Ливерпуля» Наби Кейта и ещё троих футболистов. Все заражённые отправлены на карантин.

Трансфер Камано из французского «Бордо» состоялся в августе 2020 года. За «Локо» футболист отыграл шесть матчей, однако не отличился результативными действиями.

Ранее NEWS.ru писал, что центровой баскетбольного клуба «Зенит» Антон Пушков и защитник команды Остин Холлинз получили положительные тесты на коронавирус. В настоящее время заболевшие находятся на самоизоляции. В ближайшее время будут проведены повторные тесты для подтверждения заболевания.