Два игрока БК «Зенит» заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b47c091e-0a24-11eb-98e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центровой баскетбольного клуба «Зенит» Антон Пушков и защитник команды Остин Холлинз получили положительные тесты на коронавирус, следует из сообщения пресс-службы клуба.

По итогам регулярного тестирования основной команды были выявлены положительные результаты теста ПЦР (COVID-19) у игроков Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также у массажиста основной команды Андрея Козлова, — говорится в сообщении.

As a result of regular testing of the main team, positive results of the Covid-19 were revealed in the players Anton Pushkov and Austin Hollins, as well as the masseur Andrei Kozlov. They were immediately isolated, are under medical supervision, and are doing well. — Basketball club Zenit (@zenitbasket) October 9, 2020

Как уточняется, в настоящее время заболевшие находятся на самоизоляции. В целом все трое чувствуют себя нормально. В ближайшее время будут проведены повторные тесты для подтверждения заболевания.

В пятницу, 9 октября, петербургский клуб встретится в рамках домашнего матча второго тура Евролиги с «Барселоной».

Ранее NEWS.ru писал, что баскетболисты московского ЦСКА в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке вырвали победу у израильского «Маккаби» из Тель-Авива — 76:72 (20:15, 11:15, 14:14, 31:28).

Самыми результативными у «армейцев» стали Майк Джеймс (25 очков) и Уилл Клайберн (19).