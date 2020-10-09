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Два игрока БК «Зенит» заразились коронавирусом

14:35, 09 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центровой баскетбольного клуба «Зенит» Антон Пушков и защитник команды Остин Холлинз получили положительные тесты на коронавирус, следует из сообщения пресс-службы клуба.

По итогам регулярного тестирования основной команды были выявлены положительные результаты теста ПЦР (COVID-19) у игроков Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также у массажиста основной команды Андрея Козлова, — говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящее время заболевшие находятся на самоизоляции. В целом все трое чувствуют себя нормально. В ближайшее время будут проведены повторные тесты для подтверждения заболевания.

В пятницу, 9 октября, петербургский клуб встретится в рамках домашнего матча второго тура Евролиги с «Барселоной».

Ранее NEWS.ru писал, что баскетболисты московского ЦСКА в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке вырвали победу у израильского «Маккаби» из Тель-Авива — 76:72 (20:15, 11:15, 14:14, 31:28).

Самыми результативными у «армейцев» стали Майк Джеймс (25 очков) и Уилл Клайберн (19).

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