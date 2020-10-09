Два игрока БК «Зенит» заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b47c091e-0a24-11eb-98e2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Центровой баскетбольного клуба «Зенит» Антон Пушков и защитник команды Остин Холлинз получили положительные тесты на коронавирус, следует из сообщения пресс-службы клуба.
По итогам регулярного тестирования основной команды были выявлены положительные результаты теста ПЦР (COVID-19) у игроков Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также у массажиста основной команды Андрея Козлова, — говорится в сообщении.
As a result of regular testing of the main team, positive results of the Covid-19 were revealed in the players Anton Pushkov and Austin Hollins, as well as the masseur Andrei Kozlov. They were immediately isolated, are under medical supervision, and are doing well.
Как уточняется, в настоящее время заболевшие находятся на самоизоляции. В целом все трое чувствуют себя нормально. В ближайшее время будут проведены повторные тесты для подтверждения заболевания.
В пятницу, 9 октября, петербургский клуб встретится в рамках домашнего матча второго тура Евролиги с «Барселоной».
Ранее NEWS.ru писал, что баскетболисты московского ЦСКА в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке вырвали победу у израильского «Маккаби» из Тель-Авива — 76:72 (20:15, 11:15, 14:14, 31:28).
Самыми результативными у «армейцев» стали Майк Джеймс (25 очков) и Уилл Клайберн (19).