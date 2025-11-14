Губерниев ответил разрешившему пить алкоголь футболистам Карпину

Футболисты должны быть примером для остальных, заявил «Чемпионату» спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев. Он не согласился с высказыванием тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который заявил, что спортсмены могут в меру пить алкоголь.

Я считаю, что Карпин глубоко неправ. Спортсмены должны быть примером для всех нас, особенно для подрастающего поколения, — заявил Губерниев.

Он подчеркнул, что считает такое высказывание тренера сборной России странным. По его словам, не стоит подавать плохой пример новому поколению.

Ранее Карпин рассказал, что не против, если некоторые российские футболисты употребляют жевательный табак. Он напомнил, что сам курил всю жизнь.