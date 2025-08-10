Греческий «Панатинаикос» лишился именитого вратаря из России

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Греческий «Панатинаикос» сообщил об уходе Лодыгина из команды

Греческий футбольный клуб «Панатинаикос» подтвердил завершение сотрудничества с российским голкипером Юрием Лодыгиным, о чем говорится на официальном сайте команды. В заявлении клуба отмечается, что россиянин, несмотря на 35-летний возраст, показал себя профессионалом, за что получил благодарность от руководства и тренерского штаба.

Вратарь был приобретен в 2022 году и помог команде своим мастерством и опытом, всегда отдавая все силы. В составе «Кловера» он провел 36 матчей, а в 2024 году стал обладателем Кубка Греции. Мы благодарим его и желаем ему успехов в футбольной карьере, — говорится в сообщении.

Ранее спортивный журналист Ягиз Сабунчоглу заявил, что французский «Пари Сен-Жермен» выступил инициатором возможного перехода российского вратаря Матвея Сафонова в стамбульский «Галатасарай». В турецкой команде заявили, что вариант с россиянином будет рассмотрен, если не удастся подписать более статусного вратаря, такого как Эдерсон из «Манчестер Сити».

Кроме того, полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал автором трех голов в ворота «Спартака» в рамках 4-го тура РПЛ. Это сделало его первым футболистом в истории железнодорожников, кому удалось оформить хет-трик в принципиальном противостоянии с красно-белыми.

