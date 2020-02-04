Футбольный клуб «Краснодар» создаёт женскую команду, сообщает пресс-служба краснодарцев.
Учитывая темпы развития женского футбола в мире и его возросшую популярность, мы согласились финансировать женскую футбольную команду, — отмечается в сообщении.
В клубе надеются, что уже в апреле команда сможет принять участие в первенстве России по футболу среди женских команд.
Помимо основной женской футбольной команды «Краснодар» будет финансировать и юношескую.
Ранее женский клуб создал «Зенит» (Санкт-Петербург), писал NEWS.ru.
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