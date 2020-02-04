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Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов заявил, что рад играть за испанскую «Сельту» и намерен помочь клубу сохранить прописку в Примере.

Я очень счастлив и горд быть здесь. Я надеюсь сделать всё возможное, чтобы помочь клубу остаться в Примере, — приводит слова игрока пресс-служба клуба. Он добавил, что Ла Лига —...