ЦСКА не сможет дозаявить Вагнера Лава до конца текущего сезона

https://static.news.ru/photo/9269b05e-aa4f-11ea-a09b-fa163e074e61_660.jpg Вагнер Лав (архивное фото) Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение позволить командам дозаявлять игроков. Об этом заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачёв.

Мы приняли решение разрешить дозаявки, они должны быть точечными: из молодежных команд и команд типа «Краснодара-2», игроков из школ. Несколько исключений сделали для возвращений из аренды. Последний случай — потеря профессионального статуса, — приводит слова Рогачёва « Р-Спорт ».

По его словам, футболисты «Луча», например, смогут заявляться в клубы Российской премьер-лиги или Футбольной национальной лиги.

Кроме того, он также отметил, что ни один из пунктов не позволяет ЦСКА дозаявить бразильского нападающего Вагнера Лава.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что не будет включать VIP-ложи на матчах РПЛ в 10% от заполняемости стадиона, писал NEWS.ru. Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) и Роспотребнадзор согласовали возобновление приостановленного из-за пандемии коронавируса чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) со зрителями на трибунах, причём число болельщиков в чаше арены во время матча не должно превышать 10 процентов от общей вместимости стадиона.