Черчесов: Дзюба будет капитаном сборной в первых играх отбора на ЧМ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о предстоящих официальных матчах национальной команды.
Специалист в беседе с «РБ-Спорт»
Черчесов также сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба точно будет в составе сборной и, более того, наденет в ближайших матчах капитанскую повязку.
24 марта Россия сыграет с командой Мальты, 27 марта дома примет Словению, а 30 марта россияне в гостях встретятся со словаками. Дзюба в ноябре 2020 года пропустил тренировочный сбор национальной команды из-за скандала с интимным видео.
В феврале Черчесов рассказал, что сделал прививку от коронавирусной инфекции, и призвал сделать то же самое футболистов национальной команды, передавал NEWS.ru.