Черчесов: Дзюба будет капитаном сборной в первых играх отбора на ЧМ

https://static.news.ru/photo/de8cd268-81c7-11eb-a8b5-96000091f725_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о предстоящих официальных матчах национальной команды.

Специалист в беседе с «РБ-Спорт» заявил , что у него уже есть список игроков, которых вызовут в сборную на ближайшие игры. 15 марта его сделают достоянием общественности. Тренерский штаб в настоящее время работает над проблемами логистики, связанными с выступающими в иностранных чемпионатах игроками. Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта») играют за свои клубы 21 марта, а уже 24 марта сборная России встретится с Мальтой в гостях в квалификации чемпионата мира — 2022.

Черчесов также сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба точно будет в составе сборной и, более того, наденет в ближайших матчах капитанскую повязку.

24 марта Россия сыграет с командой Мальты, 27 марта дома примет Словению, а 30 марта россияне в гостях встретятся со словаками. Дзюба в ноябре 2020 года пропустил тренировочный сбор национальной команды из-за скандала с интимным видео.

В феврале Черчесов рассказал, что сделал прививку от коронавирусной инфекции, и призвал сделать то же самое футболистов национальной команды, передавал NEWS.ru.