«Я вакцинировался "Спутником V"»: Черчесов призвал сборную сделать прививку

https://static.news.ru/photo/7c4a6a72-0c05-11ea-8a1b-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов сообщил, что привился «Спутником V» и призывает сделать то же самое футболистов команды.

В беседе с Sport24 он отметил , что не знает, откуда появились сплетни о том, что игроков заставляют ставить прививку принудительно. Их мнение всегда учитывается, подчеркнул тренер.

По его словам, после вакцинации он прекрасно себя чувствует. Никаких побочных эффектов у него не было. Кроме Черчесова укол сделали пресс-аташе, менеджер и главный врач команды.

Я сам вакцинировался 26 января. Через десять дней поставят вторую прививку. Чувствую себя отлично и всем рекомендую это сделать, чтобы в нужный момент не выпасть из обоймы, — цитирует его пресс-служба РФС.

Черчесов возглавляет сборную России по футболу с 2016 года. Как писал NEWS.ru, ранее он рассказал о планах по подготовке команды к играм на чемпионате Европы, который запланирован на лето 2021 года. Он заявил, что у сборной есть наработанная тактика подготовки к крупным турнирам, и поделился планами на ближайшие месяцы.