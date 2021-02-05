Черчесов рассказал о планах подготовки сборной РФ к Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о планах по подготовке команды к играм на чемпионате Европы, который запланирован на лето 2021 года. Он заявил, что у сборной есть наработанная тактика подготовки к крупным турнирам, и поделился планами на ближайшие месяцы.

У нас есть план подготовки к крупным турнирам. Мы использовали его перед Кубком конфедераций — 2017 и ЧМ-2018. Около двух недель планируем провести в австрийском Нойштифте. Затем сыграем две контрольные встречи — в Европе и России. Завершим подготовку на базе в Новогорске, — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Также тренер выразил надежду на то, что пандемия коронавируса не внесёт корректировок в планы команды.

Если пандемия внесёт изменения в план подготовки сборной, уверен, в Турции нам всегда помогут организовать учебно-тренировочные сборы, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru писал, что за полгода до старта чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), который был перенесён на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, Союз европейских футбольных ассоциаций представил российскую сборную в качестве участницы турнира. В качестве ключевых игроков национальной команды России УЕФА назвал нападающего Артёма Дзюбу и защитника Марио Фернандеса.

Соперниками России на групповом этапе Евро-2020 станут Финляндия, Дания и Бельгия. Турнир стартует 11 июня 2021 года и продлится до 11 июля. Это первый чемпионат Европы по футболу, который пройдёт не на территории одной или нескольких стран, а в 12 городах разных государств. Среди городов, где пройдут матчи Евро-2020, числятся Санкт-Петербург, Дублин, Мюнхен, Баку, Бухарест, Рим, Будапешт, Копенгаген, Лондон, Бильбао, Глазго и Амстердам. Несмотря на перенос чемпионата с 2020 года на 2021-й, за турниром сохранили наименование «Евро-2020».