УЕФА назвал Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной РФ

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За полгода до старта Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), который был перенесён на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) представил российскую сборную в качестве участницы турнира.

В качестве ключевых игроков национальной команды России УЕФА назвал нападающего Артёма Дзюбу и защитника Марио Фернандеса.

Артём Дзюба играет за национальную сборную с 2011 года. За девять с лишним лет он участвовал в 26 матчах российской команды и забил 47 мячей.

Марио Фернандес получил российское гражданство в 2016 году, а год спустя впервые был вызван в сборную России. Защитник выходил на поле в форме сборной России в 25 матчах и реализовал три гола.

Соперниками России на групповом этапе Евро-2020 станут Финляндия, Дания и Бельгия. Турнир стартует 11 июня 2021 года и продлится до 11 июля. Это первый чемпионат Европы по футболу, который пройдёт не на территории одной или нескольких стран, а в 12 городах разных государств. Среди городов, где пройдут матчи Евро-2020, числятся Санкт-Петербург, Дублин, Мюнхен, Баку, Бухарест, Рим, Будапешт, Копенгаген, Лондон, Бильбао, Глазго и Амстердам. Несмотря на перенос чемпионата с 2020 года на 2021 за турниром сохранили наименование «Евро-2020».

Ранее NEWS.ru писал, что сборная России по футболу в декабрьском рейтинге Международной федерации футбола осталась на 39-м месте.

Первая десятка также осталась без изменений: лидирует соперник россиян по групповому этапу Евро-2020 сборная Бельгии, второе и третье остались за Францией и Бразилией. На четвёртом Англия, пятое — у Португалии, на шестом — Испания. Далее расположились Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.