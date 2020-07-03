42-летний вратарь Буффон по окончании карьеры хочет доучиться в школе

https://static.news.ru/photo/16561034-bd14-11ea-964d-fa163e074e61_660.jpg Джанлуиджи Буффон Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Вратарь итальянского футбольного клуба «Ювентус» 42-летний Джанлуиджи Буффон заявил, что после завершения карьеры посвятит время себе и семье.

Когда я уйду из футбола, у меня будет год творческого отпуска — смогу посвятить время самому себе и семье, — сказал итальянец в Instagram-лайве.

Также он добавил, что хочет доучиться в старшей школе.

Родители 30 лет выносили мне мозг из-за этого, — добавил легендарный голкипер.

Ранее Буффон, а также защитник Джорджио Кьеллини продлили соглашения с «Ювентусом». Контракты будут действовать до 2021 года. Буффон играл за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, затем один сезон провёл во французском ПСЖ, после чего вернулся в итальянскую команду. Вратарь провёл за «Ювентус» 669 матчей, из них 316 отстоял «на ноль», писал NEWS.ru.