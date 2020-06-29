Буффон и Кьеллини продлили на год контракты с футбольным клубом «Ювентус»

https://static.news.ru/photo/d86c615a-ba1c-11ea-aea8-fa163e074e61_660.jpg Джанлуиджи Буффон Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вратарь итальянского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон, а также защитник Джорджио Кьеллини продлили соглашения с туринской командой.

Контракты будут действовать до 2021 года, сообщает пресс-служба «Ювентуса».

35-летний Кьеллини выступает за туринский клуб с 2005 года. Он провёл в команде 509 матчей и забил 36 мячей. 42-летний Буффон играл за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, затем один сезон провёл во французском ПСЖ, после чего вернулся в итальянскую команду. Вратарь провёл за «Ювентус» 669 матчей, из них 316 отстоял «на ноль».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в финальном поединке Кубка Италии, проходившем на Олимпийском стадионе в Риме, неаполитанский клуб «Наполи» в серии послематчевых пенальти взял верх над туринским «Ювентусом» — 4:2. Наставник неаполитанцев Дженнаро Гаттузо завоевал первый трофей в своей тренерской карьере.