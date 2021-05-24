Жители регионов стали чаще интересоваться московской «вторичкой»

https://static.news.ru/photo/19441e98-bc83-11eb-a126-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Каждый пятый просмотр объявлений о продаже вторичного жилья в российской столице не из Москвы, причём до пандемии доля иногородних в общем спросе была ниже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику онлайн-сервиса ЦИАН.

Наибольшее число региональных просмотров обеспечивают жители Подмосковья — 9,4% от всего спроса. Без учёта запросов от жителей Московской области на региональный спрос приходится 11,8% просмотров. До пандемии доля была чуть ниже — 11,2%, — сообщили в компании.

Активнее других столичным вторичным жильём интересуются жители Подмосковья (44,5% в общей структуре регионального спроса), Санкт-Петербурга (4,7%) и Краснодарского края (3,8%). Менее всего — жители Чукотки, Еврейского АО, НАО и Алтая.

Жители из регионов ищут квартиры в столице стоимостью в среднем в 11 млн рублей, что на 22% выше, чем до пандемии. По площади они чаще рассматривают варианты в 49,1 кв. м, в среднем на 10% меньше, чем жители Москвы (54,3). Самые же большие квартиры интересуют жителей Северо-Кавказского федерального округа, так как практически все они имеют многодетные семьи.

Ранее сообщалось, что цены на вторичное жильё в России остановили рост. Перспектив для заметного увеличения стоимости готовой недвижимости в ближайшее время нет, считают эксперты. Так, в мае в крупнейших городах страны цены на квартиры в среднем выросли на 0,9% по сравнению с прошлым месяцем и составили 90,6 тысячи рублей за квадратный метр. По данным аналитиков, в апреле и марте месячная динамика была ярче — 1,3% и 1,2% соответственно.

Наибольший рост зафиксирован в Саратове (на 2,2%), Челябинске (1,9%) и Перми (1,6%). В Москве месячный прирост цен составил 0,8%, а в Санкт-Петербурге — 1,4%.