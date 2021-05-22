Россиянам предрекли стабилизацию цен на вторичное жильё

https://static.news.ru/photo/27aceb1a-bc59-11eb-85dc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на вторичное жильё в России остановили рост. Перспектив для заметного увеличения стоимости готовой недвижимости в ближайшее время нет, сообщает «Коммерсант».

Так, в мае в крупнейших городах страны цены на квартиры в среднем выросли на 0,9% по сравнению с прошлым месяцем и составили 90,6 тысячи рублей за кв. метр. По данным аналитиков, в апреле и марте месячная динамика была ярче — 1,3% и 1,2% соответственно.

Как уточняется, наибольший рост зафиксирован в Саратове (на 2,2%), Челябинске (1,9%) и Перми (1,6%). В Москве месячный прирост цен составил 0,8%, а в Санкт-Петербурге на 1,4%.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, цены на «вторичку» стабилизируются из-за постепенного увеличения объёма предложения, пиковой стоимости на недвижимость и снижающегося спроса.

Рынок перешёл в состояние поиска баланса между тем, за какую цену хотят реализовать свою недвижимость собственники, и тем, за какую готовы её приобрести реальные покупатели, — поясняет он.

Ранее аналитик заявил, что самое лучшее время для покупки жилья наступит с 1 июля. Так, цены на недвижимость могут снизиться до 5%, а в переоценённых проектах — и до 10%.