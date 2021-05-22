Риелтор назвал самое удачное время для покупки квартиры

Самое лучшее время для покупки жилья наступит с 1 июля. Цены на недвижимость могут снизиться до 5%, а в переоценённых проектах — и до 10%, приводит мнение замдиректора департамента по продажам новостроек риелторской фирмы Валерия Кочеткова Life.
Подешеветь квартиры
Мы рекомендуем воспользоваться сложившейся на рынке ситуацией и приобрести квартиру этим летом. Ведь в сентябре — после окончания сезона отпусков — потребители свыкнутся с подорожавшей ипотекой и жильё перестанет дешеветь, — аргументирует эксперт.
По мнению Кочеткова, цены в этот период снова начнут подниматься и жильё подорожает на 10–15%.
Как сообщалось ранее, ставки по ипотеке вырастут в разы из-за новых требований Центробанка. Такое мнение выразил младший директор по банковским рейтингам Вячеслав Путиловский.