Риелтор назвал самое удачное время для покупки квартиры

https://static.news.ru/photo/ab927a06-bc2e-11eb-bb5a-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Самое лучшее время для покупки жилья наступит с 1 июля. Цены на недвижимость могут снизиться до 5%, а в переоценённых проектах — и до 10%, приводит мнение замдиректора департамента по продажам новостроек риелторской фирмы Валерия Кочеткова Life.

Подешеветь квартиры могут на фоне снижения спроса на них. Этому могут способствовать повышение ключевой ставки ЦБ и ликвидация программы льготной ипотеки. Поэтому спрос на недвижимость может снизиться до 50%.

Мы рекомендуем воспользоваться сложившейся на рынке ситуацией и приобрести квартиру этим летом. Ведь в сентябре — после окончания сезона отпусков — потребители свыкнутся с подорожавшей ипотекой и жильё перестанет дешеветь, — аргументирует эксперт.

По мнению Кочеткова, цены в этот период снова начнут подниматься и жильё подорожает на 10–15%.

Как сообщалось ранее, ставки по ипотеке вырастут в разы из-за новых требований Центробанка. Такое мнение выразил младший директор по банковским рейтингам Вячеслав Путиловский.