Банкир предрёк рост ставок по ипотеке из-за решения ЦБ

https://static.news.ru/photo/a3464656-baa4-11eb-b75f-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ставки по ипотеке вырастут в разы из-за новых требований Центробанка. Такое мнение выразил младший директор по банковским рейтингам Вячеслав Путиловский, пишет РИА Новости.

Аналитик не сомневается в росте ставок по ипотеке в ближайшем будущем. Это, по его мнению, произойдёт за счёт инициативы Центробанка повысить сумму по коэффициентам риска для ипотеки.

Ставки по ипотеке с высокой вероятностью будут расти как за счёт инициативы ЦБ, так и ряда других факторов, в том числе ожидаемого свертывания госпрограмм субсидирования ипотеки после 1 июля, тенденции к повышению ключевой ставки Центробанком и ставок по банковским вкладам, — заявил Путиловский.

Решение Банка России может привести к тому, что займы перестанут быть доступны для части россиян. Ужесточение правил выдачи кредитов и рост цен на жильё, о котором заявили участники рынка, сделают получение ипотеки серьёзной проблемой для большинства россиян.

Правительство вместе с тем приняло решение расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми. В частности, россияне могут купить жилой дом или земельный участок.

Как сообщалось ранее, в I квартале текущего года объём досрочного погашения ипотеки в РФ сократился почти на четверть — до 512,5 млрд рублей. Также россияне стали менее активно перекредитовываться — объём досрочно возвращённых долгов за счёт рефинансирования уменьшился на 22%.