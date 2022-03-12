Силуанов заявил о блокировке $300 млрд госрезервов РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о блокировке $300 млрд из госрезервов России в ходе международных санкций. В эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он оценил общий объем резервов в $640 млрд.

У нас общий объем резервов около $640 млрд, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать, — сказал он.

Ранее Силуанов рассказал, что Россия не собирается отказываться от выполнения обязательств по государственному долгу. Он уточнил, что РФ будет выплачивать госдолг в рублях до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы страны.

Также Силуанов сообщил о давлении Запада на Китай. Министр уточнил, что давление оказывается для того, чтобы ограничить доступ России к резервам в юанях и препятствовать взаимным торговым отношениям с КНР.

Заморозку золотовалютных резервов РФ министр расценил как объявление Западом дефолта по обязательствам перед Россией. Он также добавил, что объявлением санкций страны Запада развернули, по сути, финансовую и экономическую войну против РФ.

Ранее в Банке России рассказали, что внешний долг страны на 1 января 2022 года составил $478,2 млрд. За прошедший год он вырос на $11 млрд. Регулятор заявил, что резиденты РФ из стран, не присоединившихся к санкциям, смогут получить средства по долговым обязательствам в установленные сроки в рублях, объём будет определён обменным курсом на дату выплаты. Ограничений на использование направленных кредиторам рублей, в том числе в вопросе проведения конверсионных операций, устанавливаться не будет.