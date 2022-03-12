Силуанов заявил, что Россия будет выплачивать госдолг в рублях

Россия не собирается отказываться от выполнения обязательств по государственному долгу, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что РФ будет выплачивать госдолг в рублях до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы страны, пишет РИА Новости.

Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых, — сообщил министр.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что сумма замороженных резервов страны составила $300 млрд.

Также Силуанов сообщил о давлении Запада на Китай. Министр уточнил, что давление оказывается для того, чтобы ограничить доступ России к резервам в юанях и препятствовать взаимным торговым отношениям с КНР.

Я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются, — добавил министр.

Ранее Силуанов в ходе совещания правительства под председательством президента России Владимира Путина заявил, что Россия будет погашать внешние задолженности в рублях. Конвертирование их в валюту станет возможным после разморозки золотовалютных резервов страны.

Заморозку золотовалютных резервов РФ министр расценил как объявление Западом дефолта по обязательствам перед Россией. Он также добавил, что объявлением санкций страны Запада развернули, по сути, финансовую и экономическую войну против РФ.

Ранее в Банке России рассказали, что внешний долг страны на 1 января 2022 года составил $478,2 млрд. За прошедший год он вырос на $11 млрд. В регуляторе заявили, что резиденты РФ из стран, не присоединившихся к санкциям, смогут получить средства по долговым обязательствам в установленные сроки в рублях, объём будет определён обменным курсом на момент выплаты. Ограничений на использование направленных кредиторам рублей, в том числе в вопросе проведения конверсионных операций, устанавливаться не будет.