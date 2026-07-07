Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 12:23

Зеленский подписал указы о новых санкциях против россиян

Синхронистка Киселева и военные блогеры подпали под новые санкции Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций в отношении российских граждан и компаний, следует из документов, опубликованных на его официальном сайте. В санкционный список вошли 57 физических и 30 юридических лиц.

Большая часть из них — граждане и резиденты России, а также компании и их руководители, связанные с производством оборудования для российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, ограничения коснулись российских военных блогеров, среди которых Илья Туманов и Владимир Романов, а также депутата Московской городской думы трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой.

Ранее Зеленский ввел санкции против 16 граждан и 31 компании из России, Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратов, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. Уточняется, что под данные ограничения подпали предприятия военно-промышленного комплекса, производители средств радиоэлектронной борьбы, а также компании, связанные с добычей нефти, газа и золота.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
антироссийские санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской так ни разу и не увидел дочери после посадки
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Самолет TezJet аварийно сел в аэропорту Манас
СБУ нашла убийцу подозреваемой в покушении на Ермолаева
Военэксперт раскрыл значение освобождения Петро-Ивановки под Харьковом
Знакомый Усольцева рассказал о странных деталях после его исчезновения
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки
Токаев решил подражать своему иностранному коллеге
Юрист ответила, можно ли купить машину без водительского удостоверения
Лавров усомнился, что Рютте взяли бы в украинский «Квартал-95»
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.