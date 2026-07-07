Зеленский подписал указы о новых санкциях против россиян Синхронистка Киселева и военные блогеры подпали под новые санкции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций в отношении российских граждан и компаний, следует из документов, опубликованных на его официальном сайте. В санкционный список вошли 57 физических и 30 юридических лиц.

Большая часть из них — граждане и резиденты России, а также компании и их руководители, связанные с производством оборудования для российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, ограничения коснулись российских военных блогеров, среди которых Илья Туманов и Владимир Романов, а также депутата Московской городской думы трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой.

Ранее Зеленский ввел санкции против 16 граждан и 31 компании из России, Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратов, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. Уточняется, что под данные ограничения подпали предприятия военно-промышленного комплекса, производители средств радиоэлектронной борьбы, а также компании, связанные с добычей нефти, газа и золота.