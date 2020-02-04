https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Чтобы защитить взыскателей от агрессии со стороны должников, им дадут возможность не раскрывать свои настоящие имена.

Такая мера прописана в новой версии законопроекта о возврате просроченных долгов, что подтвердили, в том числе, источники в Минюсте. Таким образом, коллекторы смогут при личном общении называть только своё имя и идентификационный код, а не полные имя и фамилию, как они обязаны делать сейчас, передаёт РБК.

Коллекторы очень опасаются раскрывать имена рядовых сотрудников call-центров. Если должник нервничает, он может свою агрессию направить на звонившего. Как минимум в новостях упоминались такие случаи, — пояснил председатель комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Иван Рыков.

А руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева не согласна с этой точкой зрения и полагает, что таким образом внедряются двойные стандарты.

Думаю, что банки и коллекторы не будут рады получать информацию о должнике так же — с именем и идентификационным номером, — предположила Лазарева.

Как писал NEWS.ru ранее, в России разрабатывается новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Теперь взыскивать денежные средства за коммунальные услуги ЖКХ смогут профессиональные коллекторы. Согласно инициативе, заёмщики получат возможность вернуть просроченные долги ещё до суда. Необходимость таких изменений назрела уже давно, говорят эксперты.