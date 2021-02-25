Как выбраться из долговой ямы

Непрекращающийся экономический кризис и сопутствующие ему факторы продолжают выбивать почву из-под ног россиян. И даже отмена коронавирусных ограничений по всему миру вряд ли кардинально изменит ситуацию — с каждым годом жизнь будет становиться только дороже. В подобных условиях провалиться в долговую яму очень легко. А вот как из неё выбраться — в материале NEWS.ru.

В борьбе с долгами превентивные меры по-прежнему остаются самыми эффективными. Преждевременное взятие ипотеки или машины в кредит гарантированно закончится финансовыми проблемами, решение которых может растянуться на долгие годы. Поэтому для начала стоит задуматься о формировании финансовой подушки.

Необходимо с любой зарплаты откладывать 10%. В ипотеку стоит входить, когда человек может себе позволить минимум шесть платежей после потери единственного источника дохода. Должна быть финансовая подушка, чтобы шесть месяцев платить ипотеку без пробелов. Валерий Сенков заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени Косыгина​ заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени Косыгина​

Влезть в долги можно и с менее масштабными кредитами. Достаточно единожды просрочить платёж, как задолженность начнёт обрастать дополнительными процентами и пени. К тому же каждая задержка негативно отражается на кредитной истории. Если сроки уже поджимают, а в кошельке всё ещё недостаёт денег, стоит внести любую посильную сумму. На неуплаченный остаток банк в любом случае наложит санкции, однако на репутации заёмщика это никак не отразится — формально взнос был внесён, просто не в полном объёме.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если же просрочка по платежам из разовой ситуации переходит в тенденцию, и заёмщик больше не тянет имеющиеся у него задолженности — самое время задуматься о рефинансировании, реструктуризации или даже банкротстве. Тем, кто остановится на первой процедуре, руководитель регионального центра финансовой грамотности Нина Култышева рекомендует подавать заявки сразу во множество банков. Это поможет добиться более выгодных условий.

Если банк, в котором у вас кредит, отказывает в рефинансировании, стоит подать заявки в пять-десять других банков. Заполучив положительное решение, повторно письменно обращаемся в свой банк, прикладываем одобрение на рефинансирование от другого банка. Банку невыгодно терять хорошего заёмщика — заявку, скорее всего, пересмотрят и согласятся на рефинансирование. Нина Култышева эксперт Национального центра финансовой грамотности (при Минфине) эксперт Национального центра финансовой грамотности (при Минфине)

Банк также может предоставить кредитные каникулы при наличии у заёмщика уважительной на то причины. Но это лишь короткая передышка, а не решение проблемы.

Выходу из долговой ямы могут существенно поспособствовать структурирование кредитов в определённом порядке и составление графика платежей по ним. К тому же будет не лишним предупредить банк о финансовых трудностях — последние годы компании идут на смягчение условий.

Можно выстроить кредиты по размеру процентной ставки и составить график платежей: сначала максимально имеющейся в бюджете суммой «гасить» самый дорогой кредит, потом следующий, следующий. Либо раскладываем кредиты по сумме долга и все усилия направляем на погашение сначала самого маленького. Тут нужна железная дисциплина, — отметила Култышева.

Действительно дельные способы сбросить с себя долговое бремя на этом заканчиваются. «Прятки» от кредиторов обернутся лишь взысканием приставами имущества. А излюбленный киношниками побег из страны и вовсе кажется смешным — на него могут пойти только заёмщики, задолжавшие не один десяток миллионов.