ЦБ предложил ограничить выдачу кредитов россиянам

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила о намерении ограничить выдачу кредитов россиянам банками как только соответствующий законопроект вступит в силу с одобрения Госдумы. При этом она пояснила, что «коллеги в правительстве» сомневаются в необходимости подобных мер, передаёт РБК.

Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее. <...> Мы, скорее всего, сразу будем использовать эти меры (после вступления закона в силу. — NEWS.ru), — заявила Набиуллина.

Предложенная инициатива ЦБ расширит инструментарий Банка России для того, чтобы ограничить возможность выдачи потребительских кредитов свыше установленной нормы. О необходимости подобных нововведений стало ясно в 2019 году, когда ускорение на рынке необеспеченного потребительского кредитования по итогам девяти месяцев составило 15,5%, что свидетельствует о переизбыточной «закредитованности» населения России.

Текущие инструменты Центробанка не позволяют в достаточной мере охладить рынок потребительских кредитов, поэтому Набиуллина предложила законопроект, который позволит ЦБ ограничивать другие банки и микрофинансовые организации в выдаче кредитов россиянам.

Ранее замминистра экономического развития РФ Илья Торосов назвал уровень закредитованности населения России относительно небольшим по сравнению с показателями других государств. По словам чиновника, задолженность граждан в России составляет менее 20% ВВП, в то время как в Бразилии она достигает 30–50%, а в таких странах, как США и Великобритания — 70–90%.