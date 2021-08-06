В Минэкономразвития назвали невысоким уровень закредитованности россиян

Замминистра экономического развития РФ Илья Торосов назвал уровень закредитованности населения России относительно небольшим по сравнению с показателями других государств. Об этом пишут «Известия».

По словам чиновника, задолженность граждан в России составляет менее 20% ВВП, в то время как в Бразилии она достигает 30–50%, а в таких странах, как США и Великобритания — 70–90%. Он отметил, что власти регулярно обсуждают решения, которые бы позволили заёмщикам избежать «долговой ямы». Так, на рассмотрении правительства находится законопроект, который обязывает информировать заёмщика о чрезмерной долговой нагрузке. Ему будут направлять письменное уведомление, если ежемесячный платёж по кредиту будет превышать половину дохода.

В Райффайзенбанке, ВТБ и «Сбере» сообщили, что по соотношению доли займов к ВВП признаков закредитованности населения действительно не наблюдается, хотя на уровне конкретного заёмщика ситуация может быть другой. Другие эксперты отмечают, что опасения вызывает не столько уровень текущей долговой нагрузки, сколько высокие темпы роста этого показателя за последний год вкупе с падением уровня доходов. Это повышает риск просрочки платежей со стороны наиболее закредитованных заёмщиков.

Ранее ЦБ заявил о появлении «пузырей» при росте кредитования. Если стимулировать экономический рост при помощи инструментов финансового рынка с использованием заёмного финансирования, то подобные решения могут привести к отрицательным последствиям для бизнеса и экономики.