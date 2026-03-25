Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России Плющенко опередил Ягудина в борьбе за звание лучшего фигуриста России XXI века

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко признан лучшим фигуристом России в XXI веке по итогам голосования, проведенного газетой «Спорт-Экспресс». Результаты опроса опубликованы на сайте издания. В нем участвовали 25 журналистов топовых спортивных СМИ и экспертов, включая бывших фигуристов. Респондентов попросили составить свой топ-10 фигуристов по достижениям, начиная с 2001 года.

24 из 25 участников опроса включили Плющенко в топ-10, а 16 человек поставили его на первое место. Фигурист набрал 224 балла и одержал победу с большим отрывом. На втором месте — Алексей Ягудин (179 баллов), тройку замкнули Татьяна Волосожар и Максим Траньков (152), выступавшие в парном катании.

Ранее Плющенко обратился к коллеге Этери Тутберидзе с просьбой не разбрасываться обещаниями о местах в сборной России. Таким образом он прокомментировал переход в ее группу чемпиона России по прыжкам Никиты Сарновского и его сестры Софии. Прежде оба тренировались под его началом.

До этого чемпион признался журналистам, что никогда не хотел становиться тренером, а лишь хотел основать собственную школу и руководить ею. Плющенко рассказал, что его путь в наставники начался случайно, когда Алексей Мишин взял его на сборы во Францию.