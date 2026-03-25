25 марта 2026 в 12:37

Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России

Плющенко опередил Ягудина в борьбе за звание лучшего фигуриста России XXI века

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко признан лучшим фигуристом России в XXI веке по итогам голосования, проведенного газетой «Спорт-Экспресс». Результаты опроса опубликованы на сайте издания. В нем участвовали 25 журналистов топовых спортивных СМИ и экспертов, включая бывших фигуристов. Респондентов попросили составить свой топ-10 фигуристов по достижениям, начиная с 2001 года.

24 из 25 участников опроса включили Плющенко в топ-10, а 16 человек поставили его на первое место. Фигурист набрал 224 балла и одержал победу с большим отрывом. На втором месте — Алексей Ягудин (179 баллов), тройку замкнули Татьяна Волосожар и Максим Траньков (152), выступавшие в парном катании.

Ранее Плющенко обратился к коллеге Этери Тутберидзе с просьбой не разбрасываться обещаниями о местах в сборной России. Таким образом он прокомментировал переход в ее группу чемпиона России по прыжкам Никиты Сарновского и его сестры Софии. Прежде оба тренировались под его началом.

До этого чемпион признался журналистам, что никогда не хотел становиться тренером, а лишь хотел основать собственную школу и руководить ею. Плющенко рассказал, что его путь в наставники начался случайно, когда Алексей Мишин взял его на сборы во Францию.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 26 марта: ждать ли жары и сильных ливней
«Звоните своей бабушке»: Макгрегор возвращается в UFC спустя пять лет
Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта
Что известно о методах «лечения» в скандальном рехабе «Свобода»
Спрос на российские энергоресурсы взлетел в Юго-Восточной Азии
Что известно о пожаре в одном из жилых домов Астрахани
Что известно о первой попытке Израиля бомбить порты в Каспийском море
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» даст показания по делу о наркотиках
Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин
VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана подвели итоги «Технокубка»
Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая
Матвиенко назвала вопрос, который больше не отпугивает аферистов с Украины
Зафиксирован массовый сбой на сайте налоговой службы
Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина
Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»
Названо число поврежденных в Иране медицинских объектов
Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном
Росатом начал новый этап экстренного вывоза специалистов из Ирана
«Несмотря на угрозы»: Памфилова сообщила о приезде европейцев на выборы
Военэксперт ответил, что стоит за планами Трампа заключить мир с Ираном
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

