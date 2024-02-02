На российского фигуриста напали с ножом в метро Российский фигурист Дикиджи сообщил, что его чуть не зарезали в метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владислав Дикиджи

Российский фигурист Владислав Дикиджи в своем Telegram-канале пожаловался, что его чуть не зарезали в метро. По словам спортсмена, он находится в отделе полиции и намерен написать заявление на злоумышленника. Вместе с этим он отметил, что цел и невредим, а также призвал поклонников не беспокоиться за него.

Я после скажу, что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже — и все. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление, — написал Дикиджи.

Спортсмен не уточнил, где нападение на него произошло, однако известно, что он живет и тренируется в Санкт-Петербурге. 19-летний Дикиджи в 2024 году он завоевал серебро на Чемпионате России по фигурному катанию, а также стал вторым на Чемпионате России по прыжкам в команде Александра Галлямова.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков рассказал, как в студенческие годы в Екатеринбурге его обстреляли из травматического оружия. В интервью он признался, что это произошло на так называемой «стрелке» в районе Уралмаша. Спортсмен пояснил, что «кто‑то начал стрелять вместо того, чтобы драться», и «пару пуль прилетело в ноги», Он подчеркнул, что ничего критичного не случилось, «шкурку просто попортили».