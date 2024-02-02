Уральский Халк рассказал, как в него стреляли на «стрелке» Боец ММА Иван Штырков вспомнил, как в него стреляли на Уралмаше в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иван Штырков

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков рассказал, как в студенческие годы в Екатеринбурге его обстреляли из травматического оружия. В интервью «Матч ТВ» он признался, что это произошло на так называемой «стрелке» в районе Уралмаша.

Во время разговора что‑то пошло не так, и кто‑то начал стрелять вместо того, чтобы драться. И пару пуль прилетело в ноги, у меня шрамы остались. Ничего критичного — шкурку просто попортили, — отметил с улыбкой спортсмен.

Ранее стало известно, что российские бойцы Иван Штырков и Вагаб Вагабов проведут бой по правилам кикбоксинга. Поединок пройдет 24 февраля в Тюмени и станет главным событием турнира RCC 18. Формула боя — три раунда по три минуты в весовой категории до 100 кг.

Отмечалось, что переговоры о поединке начались еще два года назад. Для Штыркова это будет третий бой по правилам кикбоксинга, ранее он проводил поединки с обладателем Кубка мира Петром Романкевичем и российским чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым.

35-летний Штырков за карьеру в ММА одержал 22 победы и дважды проиграл. Еще один бой с его участием завершился вничью. В активе Вагаба Вагабова титул чемпиона AMC Fight Nights, 30 побед и одно поражение.