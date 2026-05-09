Приметы 9 мая — Глафира Горошница: как и когда правильно сажать горох?

В народном календаре 9 мая почитается мученица Глафира Амасийская, прозванная в народе Горошницей. В 2026 году этот день совпадает с государственным праздником — Днем Победы. По старым традициям это время самого активного сева гороха и раннего картофеля. Считалось, что Глафира оберегает молодые ростки от утренних заморозков и помогает им набраться силы. Также эту дату называли «днем ласточек», которые к 9 мая окончательно обживались на новых местах.

Погодные приметы на Глафиру Горошницу, 9 мая

На Глафиру судили о том, каким будет лето и ждать ли хороших всходов.

Если день солнечный и безветренный — горох уродится крупным и сладким.

Сильный утренний иней — к богатому урожаю овса, но к засушливому июню.

Если на небе видны кучевые облака, которые к вечеру исчезают, — впереди череда ясных дней.

Свежий весенний ветерок подул с севера — к кратковременному похолоданию.

Погодные приметы на Глафиру Горошницу, 9 мая

Приметы о птицах и зверях 9 мая

Ласточки прилетели и начали вить гнезда — лето будет теплым и благодатным.

Кукушка кукует часто и громко — установится стабильно теплая погода.

Считалось огромной удачей, если ласточка свила гнездо под крышей дома именно на Глафиру Горошницу. Это обещало семье мир, защиту от пожаров и удачу в делах на весь год. А чтобы птицы не поклевали посадки, по краям грядки втыкали небольшие веточки березы, украшенные лентами.

Если ласточка пролетела низко над головой — это к добрым вестям или приезду желанных гостей. А вот разорять гнезда ласточек или прогонять их категорически нельзя. У того, кто обидит ласточку, в доме начнутся несчастья, а лицо покроется пятнами.

Что можно и нужно делать 9 мая

Горох на Руси был символом плодородия и богатства. Перед посадкой его семена замачивали в воде из первого весеннего ручья, приговаривая: «Расти, горох, высок и крепок, на радость людям, на сытость дому». Далее кратко перечислим, что можно делать 9 мая.

Высаживать горох, бобы и фасоль. Верили, что Глафира Горошница даст этим растениям особую стойкость к болезням.

Готовить блюда из гороха. Суп, каша или пирожки с гороховой начинкой на столе сегодня — к финансовой стабильности.

Просить прощения у земли. Перед началом работ в огороде было принято поклониться на четыре стороны, выказывая уважение кормилице.

Заниматься благотворительностью. Поделиться семенами или едой с нуждающимися на Глафиру — значит привлечь в свой дом достаток.

Что можно и нельзя делать 9 мая

Что нельзя делать 9 мая

Свататься и планировать свадьбу. В народе говорили: «На Глафиру только горох замуж выдают», намекая на то, что человеческие союзы в этот день могут оказаться непрочными.

Гадать на любовь. Считалось, что в этот день магические силы заняты ростом растений, поэтому ответы могут быть ложными.

Ругаться с братьями и сестрами. Конфликты между кровными родственниками 9 мая могут привести к глубокой и долгой обиде.

Ловить рыбу в малых реках. Дайте воде и ее обитателям покой, пока все вокруг расцветает.

