16 апреля 2026 в 11:37

Перезагрузил скучный гороховый суп — добавляю пару ингредиентов и получаю идеальный обед

Этот рецепт — доказательство того, что по-настоящему роскошный и сытный суп можно приготовить из самых доступных продуктов. Горох, чечевица, пара овощей и немного копченостей волшебным образом превращаются в наваристое первое блюдо.

Что понадобится

Бульон (куриный, говяжий или индюшиный) — 2,5 л, копченые свиные ребрышки — 300 г, колотый горох — 150 г, картофель — 3 шт. (средних), чечевица (красная или желтая) — 150 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., растительное масло — 2 ст. л., томаты в собственном соку — 200 г (или томатная паста — 2 ст. л.), сушеный тимьян — 0,5 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи.

Как готовлю

В кастрюле довожу бульон до кипения, закладываю колотый горох и варю на среднем огне около 20 минут. Затем добавляю нарезанный кубиками картофель. Через 10 минут всыпаю чечевицу.

На разогретом масле пассерую мелко нарезанный лук до прозрачности, добавляю натертую морковь и тимьян, обжариваю 3-4 минуты. Ввожу в сковороду измельченные томаты или томатную пасту, тушу еще 2-3 минуты.

Готовую овощную заправку перекладываю в кастрюлю с супом. Отделяю мясо от копченых ребрышек, нарезаю его и добавляю в суп.

Приправляю солью и перцем по вкусу, даю покипеть на медленном огне еще 5–7 минут до полной готовности чечевицы.

Выключаю огонь, накрываю крышкой и даю супу настояться 10–15 минут. Подаю, обильно посыпав свежей рубленой зеленью.

В России обновили правила оформления больничных
К лету худею с этим тортом — «Красотка» без сахара и муки: готовим в микроволновке за 4 минуты
Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Нежнее оладий и сытнее пирожков
Дмитрий Демичев
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
