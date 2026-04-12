Приметы 12 апреля — Пасха и Иван Лествичник: съешьте печенье!

В 2026 году 12 апреля — день уникальный. Православный мир празднует Пасху, и это торжество совпадает с Днем памяти преподобного Иоанна Лествичника. Главный символ дня — лестница в небо, то есть путь вверх, преодоление своих слабостей. Наши предки верили, что сегодня надо постараться стать чуточку лучше. Но есть и вторая сторона, не такая светлая. Верили, что именно 12 апреля домовой бесится. Он может шалить, греметь посудой, путать лошадям гривы и даже придушить спящего. Поэтому в старину старались лишний раз не попадаться ему на глаза. А чтобы утихомирить, оставляли хлеб с солью или молоко.

Погодные приметы 12 апреля

Если на Ивана идет дождь — грибное лето обеспечено, осенью леса будут полны даров.

Дождь на Пасху — предвещает дождливую весну, но обильный урожай ржи.

Рано зацвел одуванчик — лето будет коротким и быстро сменится прохладой.

Гром и первые молнии — к скорому и сильному похолоданию.

Приметы о зверях и птицах 12 апреля

Гуси летят высоко в небе — к дождливому и сырому лету.

Пчелы начали первый вылет — заморозков можно не ждать.

Если во время пасхальной службы под куполом или у окна запела птица — это к добрым вестям.

Кукушка на Пасху — к прибавлению в семействе.

Если птицы вьют гнезда на южной стороне деревьев — лето будет холодным и ветреным.

Что можно и нужно делать 12 апреля

День Ивана Лествичника считался рубежом, когда природные силы и домашние духи проявляли себя особенно ярко. Верили, что с заката и до полуночи домовой не узнает своих хозяев и может напроказить: побить посуду, напугать скотину.

Главная традиция дня — печь лесенки. Из пшеничного теста пекли продолговатые печенья с перекладинами (обычно 12 штук — по числу месяцев). Верили, что, если каждый член семьи съест такую лесенку, он будет здоров и успешен весь год.

Советовали также окроплять дом святой водой. Считалось, что это успокаивает домашнего духа и защищает жилище от неприятностей. Еще на Ивана Лествичника было принято ставить свечу за усопших родственников, прося их о заступничестве.

А в Пасху следовало христосоваться и прощать. Это главный день для примирения. Любая старая обида, отпущенная сегодня, освобождает место для большой удачи

Чего нельзя делать 12 апреля

Выходить во двор без надобности после заката. Можно стать жертвой проделок домового или заблудиться в трех соснах прямо у собственного порога.

Работать и заниматься тяжелым трудом. Любой труд, кроме самого необходимого, считается грехом.

Ссориться с близкими. Любой конфликт в этот день может стать ступенькой вниз — отношения будут портиться долго и мучительно.

Оставлять животных на улице без присмотра. Верили, что домовой может напугать коней или коров, поэтому их запирали в хлевах покрепче.

Заключать крупные сделки. Финансовые дела могут оказаться запутанными и невыгодными.

Грустить и плакать. Считалось: кто на Пасху плачет — тот все лето проведет в печали.

