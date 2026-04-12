12 апреля 2026 в 00:05

Приметы 12 апреля — Пасха и Иван Лествичник: съешьте печенье!

Икона «Иоанн Лествичник» Икона «Иоанн Лествичник» Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
В 2026 году 12 апреля — день уникальный. Православный мир празднует Пасху, и это торжество совпадает с Днем памяти преподобного Иоанна Лествичника. Главный символ дня — лестница в небо, то есть путь вверх, преодоление своих слабостей. Наши предки верили, что сегодня надо постараться стать чуточку лучше. Но есть и вторая сторона, не такая светлая. Верили, что именно 12 апреля домовой бесится. Он может шалить, греметь посудой, путать лошадям гривы и даже придушить спящего. Поэтому в старину старались лишний раз не попадаться ему на глаза. А чтобы утихомирить, оставляли хлеб с солью или молоко.

Погодные приметы 12 апреля

  • Если на Ивана идет дождь — грибное лето обеспечено, осенью леса будут полны даров.

  • Дождь на Пасху — предвещает дождливую весну, но обильный урожай ржи.

  • Рано зацвел одуванчик — лето будет коротким и быстро сменится прохладой.

  • Гром и первые молнии — к скорому и сильному похолоданию.

Приметы о зверях и птицах 12 апреля

  • Гуси летят высоко в небе — к дождливому и сырому лету.

  • Пчелы начали первый вылет — заморозков можно не ждать.

  • Если во время пасхальной службы под куполом или у окна запела птица — это к добрым вестям.

  • Кукушка на Пасху — к прибавлению в семействе.

  • Если птицы вьют гнезда на южной стороне деревьев — лето будет холодным и ветреным.

Приметы 12 апреля: Пасха, Иван Лествичник Приметы 12 апреля: Пасха, Иван Лествичник Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 12 апреля

День Ивана Лествичника считался рубежом, когда природные силы и домашние духи проявляли себя особенно ярко. Верили, что с заката и до полуночи домовой не узнает своих хозяев и может напроказить: побить посуду, напугать скотину.

Главная традиция дня — печь лесенки. Из пшеничного теста пекли продолговатые печенья с перекладинами (обычно 12 штук — по числу месяцев). Верили, что, если каждый член семьи съест такую лесенку, он будет здоров и успешен весь год.

Советовали также окроплять дом святой водой. Считалось, что это успокаивает домашнего духа и защищает жилище от неприятностей. Еще на Ивана Лествичника было принято ставить свечу за усопших родственников, прося их о заступничестве.

А в Пасху следовало христосоваться и прощать. Это главный день для примирения. Любая старая обида, отпущенная сегодня, освобождает место для большой удачи

Чего нельзя делать 12 апреля

  • Выходить во двор без надобности после заката. Можно стать жертвой проделок домового или заблудиться в трех соснах прямо у собственного порога.

  • Работать и заниматься тяжелым трудом. Любой труд, кроме самого необходимого, считается грехом.

  • Ссориться с близкими. Любой конфликт в этот день может стать ступенькой вниз — отношения будут портиться долго и мучительно.

  • Оставлять животных на улице без присмотра. Верили, что домовой может напугать коней или коров, поэтому их запирали в хлевах покрепче.

  • Заключать крупные сделки. Финансовые дела могут оказаться запутанными и невыгодными.

  • Грустить и плакать. Считалось: кто на Пасху плачет — тот все лето проведет в печали.

Как быстро покрасить яйца на Пасху? Гайд по легким способам смотрите у нас на сайте.

Анастасия Фомина
Последние незаконно удерживаемые в Сумской области куряне вернулись домой
В Нью-Йорке проверят конгрессмена из-за слухов о сексуальном насилии
«Желаю вам здоровья»: Путин обратился к православным в Пасху
Путин приехал на ночное пасхальное богослужение
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Наш Starlink, штурм Луны: топ-10 успехов российской космонавтики
Два человека пострадали при атаке ВСУ на дорогу под Белгородом
США и Иран могли зайти в тупик на переговорах из-за одного вопроса
Симоньян раскрыла, после чего Кеосаян впал в кому
Частица пасхального Благодатного огня прибыла в Москву
«Это эстафета»: Хабенский отказался считать себя преемником Табакова в МХТ
Люди вернулись в свои дома после работы саперов на Кубани
Роднина встала на защиту раскритиковавшей Трампа дочери
Семейная пара погибла при атаке ВСУ на ДНР
Баканов сообщил о масштабных инвестициях в новый проект Роскосмоса
Трогательный пост с дочерью Machine Gun Kelly взбесил Меган Фокс
«Миссия по полной очистке»: американские эсминцы вошли в Персидский залив
Путин назвал большим событием запуск Роскосмосом спутников связи
Путин поздравил нового президента Ирака
Макрон предложил Ирану помощь в Ормузском проливе
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

