11 апреля 2026 в 00:05

Приметы 11 апреля — Берещенье и Великая суббота: обнимаем березы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В народном календаре 11 апреля — это Берещенье, праздник чествования самого любимого на Руси дерева-девы — березы. Предки верили, что именно сегодня береза обладает магической целительной силой, способной отдать человеку свою энергию, накопленную за зиму. Березу считали деревом жизни, здоровья и света, поэтому весь день был посвящен заботе о ней и получению ее «благословения». В 2026 году этот день приходится на Великую субботу, последний день перед Пасхой.

Погодные приметы на Берещенье, 11 апреля

  • Если слышен гром — жди похолодания и не самого жаркого лета.

  • Облака плывут высоко и быстро — к установлению ясной и очень теплой погоды на ближайшие недели.

  • Дождь на Берещенье — предвестник богатого урожая зерновых и овощей.

  • Если на горизонте видны перистые облака — через пару дней жди сильного ветра.

Приметы о птицах, зверях и березовом соке 11 апреля

Поскольку день посвящен березе, именно с ней связано так много примет.

Обильный березовый сок — лето будет очень дождливым и сырым.

Если береза распустилась раньше ольхи — лето будет засушливым, а если ольха раньше — жди мокрого сезона.

Сороки вьют гнезда низко на деревьях — летом будет много гроз с градом. Много лебедей в небе — весна будет долгой, а лето наступит плавно, без резких скачков температуры. Если домашние гуси выщипывают перья — скоро похолодает; если лебеди садятся на лед — весна будет затяжной.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 11 апреля

  • Пить березовый сок. Главная традиция дня. Считалось, что стакан сока, выпитый на Берещенье, очищает кровь, дает силы на весь год и отгоняет болезни.

  • Обнимать березу. Верили, что, если постоять, прислонившись спиной к дереву, оно заберет всю усталость и негатив, наделив человека спокойствием.

  • Слегка хлестать детей березовыми прутиками. Не путайте с наказанием! Это был обряд на здоровье: считалось, что так ребенок будет расти крепким и не будет болеть.

  • Сажать березу у дома. Верили, что береза, растущая рядом с калиткой или окном, защищает жилище от молний и сглаза.

  • Ходить в баню с березовым веником. Лучший день для очищения тела и духа перед началом больших полевых работ.

Чего нельзя делать 11 апреля

  • Стирать одежду в открытых водоемах. Самый строгий запрет дня. Считалось, что на Берещенье вода в реках «неспокойная» и стирка может потревожить водных духов, что приведет к болезням спины.

  • Рубить березу без нужды. Тот, кто свалит здоровое дерево в этот день, рискует навлечь на свою семью беды и долгое одиночество.

  • Оставлять белье сушиться на улице на ночь. Весенний ветер сегодня капризный, может сдуть удачу из дома.

  • Ссориться и сквернословить под деревьями. Природа 11 апреля очень чутко слышит человеческие слова — негатив вернется в тройном размере.

Как празднуют Пасху в разных регионах России, читайте на нашем сайте.

Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вставшая на защиту Плутона 10-летняя девочка получила «привет» от NASA
Топ-8 опасных мифов о венерических инфекциях: спасительный ликбез от врача
Запад готовит тотальную морскую блокаду России: кого потопим первыми
«Он наплевал на требования»: Лавров осудил отношение ЕС к нарушениям Киева
Потеря дохода, слова об СВО, мечты о возвращении в РФ: как живет Орбакайте
Дом создателя ChatGPT забросали «коктейлем Молотова»
В Дагестане прошло задержание из-за нарушений на гидросооружениях
В России последовательно будут внедрять ИИ в жизнь
«Зенит» — «Краснодар»: прогнозы, когда пройдет матч, кто победит
«Риск высок»: в Эстонии испугались недружественного шага против России
Путин разъяснил, как искусственный интеллект меняет облик важных сфер жизни
В Пакистане озвучили, когда и где пройдут переговоры между США и Ираном
Популярный комик объяснил, почему ушел из Comedy Club
Пожар на складе пиротехники во Владикавказе локализован
Жителей Молдавии призвали заранее отключать духовку ради экономии энергии
«Четко все делал»: звезда «Молодежки» о работе с Бондарчуком
Ле Пен провела тайный ужин с главой LVMH и другими бизнесменами
«Хотелось мировой истории»: актер Нестеренко о международном признании
Диверсия на трансальпийском нефтепроводе ударила по Германии
За месяц число жертв в Ливане достигло почти 2 тыс. человек
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
Общество

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

