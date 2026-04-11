Приметы 11 апреля — Берещенье и Великая суббота: обнимаем березы

В народном календаре 11 апреля — это Берещенье, праздник чествования самого любимого на Руси дерева-девы — березы. Предки верили, что именно сегодня береза обладает магической целительной силой, способной отдать человеку свою энергию, накопленную за зиму. Березу считали деревом жизни, здоровья и света, поэтому весь день был посвящен заботе о ней и получению ее «благословения». В 2026 году этот день приходится на Великую субботу, последний день перед Пасхой.

Погодные приметы на Берещенье, 11 апреля

Если слышен гром — жди похолодания и не самого жаркого лета.

Облака плывут высоко и быстро — к установлению ясной и очень теплой погоды на ближайшие недели.

Дождь на Берещенье — предвестник богатого урожая зерновых и овощей.

Если на горизонте видны перистые облака — через пару дней жди сильного ветра.

Приметы о птицах, зверях и березовом соке 11 апреля

Поскольку день посвящен березе, именно с ней связано так много примет.

Обильный березовый сок — лето будет очень дождливым и сырым.

Если береза распустилась раньше ольхи — лето будет засушливым, а если ольха раньше — жди мокрого сезона.

Сороки вьют гнезда низко на деревьях — летом будет много гроз с градом. Много лебедей в небе — весна будет долгой, а лето наступит плавно, без резких скачков температуры. Если домашние гуси выщипывают перья — скоро похолодает; если лебеди садятся на лед — весна будет затяжной.

Что можно и чего нельзя делать 11 апреля

Что можно и нужно делать 11 апреля

Пить березовый сок. Главная традиция дня. Считалось, что стакан сока, выпитый на Берещенье, очищает кровь, дает силы на весь год и отгоняет болезни.

Обнимать березу. Верили, что, если постоять, прислонившись спиной к дереву, оно заберет всю усталость и негатив, наделив человека спокойствием.

Слегка хлестать детей березовыми прутиками. Не путайте с наказанием! Это был обряд на здоровье: считалось, что так ребенок будет расти крепким и не будет болеть.

Сажать березу у дома. Верили, что береза, растущая рядом с калиткой или окном, защищает жилище от молний и сглаза.

Ходить в баню с березовым веником. Лучший день для очищения тела и духа перед началом больших полевых работ.

Чего нельзя делать 11 апреля

Стирать одежду в открытых водоемах. Самый строгий запрет дня. Считалось, что на Берещенье вода в реках «неспокойная» и стирка может потревожить водных духов, что приведет к болезням спины.

Рубить березу без нужды. Тот, кто свалит здоровое дерево в этот день, рискует навлечь на свою семью беды и долгое одиночество.

Оставлять белье сушиться на улице на ночь. Весенний ветер сегодня капризный, может сдуть удачу из дома.

Ссориться и сквернословить под деревьями. Природа 11 апреля очень чутко слышит человеческие слова — негатив вернется в тройном размере.

